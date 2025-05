Hilfe zur Selbsthilfe

× Erweitern Foto: istock ©Frank H.

Seit über 40 Jahren gibt es die Selbsthilfe-Kontaktstelle Frankfurt des Selbsthilfe e.V. Sie berät Menschen, die im Raum Frankfurt auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe sind. Am 17. Mai findet der Frankfurter Selbsthilfemarkt statt, an dem sich sowohl verschiedenen Gruppen als auch die Kontaktstelle selbst vorstellen. Wir haben vorab mit der Geschäftsführerin Maren Kochbeck gesprochen.

Hört man den Begriff „Selbsthilfe“, denkt man vielleicht spontan an Meetings der Anonymen Alkoholiker, wie man sie aus amerikanischen TV-Serien kennt. Oder an einen Stuhlkreis, in dem alle reihum jammern. „Ich sag‘s mal so: Jammern tut oft auch einfach mal gut“, meint Maren Kochbeck. „Wir sollten nicht vergessen, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, Dinge auszusprechen. Aber Selbsthilfegruppen sind vielfältiger und können noch so viel mehr“.

Kochbeck beschreibt Selbsthilfegruppen als geschützte Räume, in denen Menschen großes Verständnis für ihre individuelle Situation finden können, weil sie hier auf Menschen treffen, die alle ähnliches erfahren haben. Schon allein das miteinander sprechen, ohne sich erklären zu müssen, und das Gefühl, mit dem Problem nicht alleine zu sein, bedeutet Erleichterung. „Da entsteht oft eine Art Leichtigkeit“, sagt Maren Kochbeck „Und ich bin manchmal selbst erstaunt, wie gut gelaunt Menschen aus Selbsthilfegruppen hinausgehen, obwohl es ja meist um ganz ernste Themen geht“.

× Erweitern Foto: istock ©SDI Productions

Allein in Frankfurt gibt es über 500 Gruppen zu 220 verschiedenen Themen. Darunter auch queeres wie Transidentität, spätes lesbisches Coming-out oder schwule Väter. Auf der Website der Kontaktstelle findet man allerdings keine Adress-Liste, was aber nicht nur an der gewollten Anonymität der Gruppen liegt: „Wir beraten Menschen, die auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe sind, gerne persönlich am Telefon oder per Mail“, erklärt Maren Kochbeck. Gerade zu seelischen oder sozialen Themen gibt es oft nicht „die eine Gruppe“: „Wir helfen, die richtige zu finden. Selbsthilfe ist nicht zu verwechseln mit einer fachlich geleiteten Therapie; auch darum ist es uns wichtig, mit den Anfragenden persönlichen Kontakt zu haben“, so Kochbeck. Und findet sich tatsächlich mal keine passende Gruppe, bietet die Kontaktstelle auch tatkräftige Unterstützung bei der Gründung einer neuen, eigenen Selbsthilfegruppe und begleitet deren Start.

Am 17. Mai stellen sich auf dem Frankfurter Selbsthilfemarkt verschiedene Gruppen vor; auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist mit einem Stand vertreten.

17.5., Selbsthilfemarkt im Tagungszentrum Dominikanerkloster, Kurt-Schumacher-Str. 23, Frankfurt, Infos und Kontakt zur Selbsthilfe Kontaktstelle über 069 559444 und www.selbsthilfe-frankfurt.net