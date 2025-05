Homonale Pride-Special

× Erweitern Foto: Salzgeber „ChuckChuckBaby“ Heimliche Jugendliebe kehrt zurück: „Chuck Chuck Baby“

Die Homonale, das queere Filmfest Wiesbaden, zeigt am Wiesbadener Pride-CSD-Sonntag zwei queere Filme in der Caligari Filmbühne:

Love & Revolution

Der spanische Coming-of-Age-Film „Love & Revolution“ spielt Ende der 1970er: Miguel ist schwul und glühender Fan der gerade aufkeimenden Disco-Ära. Er beginnt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen – auch wenn das nicht immer ganz den Auffassungen seiner Mutter Reme entspricht. Miguel beginnt als Drag Queen in einer Cabaret Bar zu arbeiten; als er bei einer Razzia festgenommen wird und vor Gericht an ihm ein Exempel statuiert werden soll, wird Reme aktiv und organisiert zusammen mit Miguels Freund*innen eine Demo für gleiche Rechte (17:30 Uhr).

Außerdem läuft die britische Dramödie „Chuck Chuck Baby“: Helen ist Ende 30 und lebt in einem Arbeiter*innen-Städtchen in North Wales. Ihr Alltag wird bestimmt vom pflegebedürftigen Vater ihres Ex-Manns, um den sie sich tagsüber kümmert, und von ihrer nächtlichen Arbeit als Packerin in der örtlichen Hühnchenfabrik.

Licht ins Grau kommt, als Joanne unerwartet auftaucht – eine lange verschollene Freundin und heimlicher Jugendschwarm Helens.

Die beiden Frauen lernen sich noch einmal neu kennen und wagen einen Flirt. Die plötzlichen Schmetterlinge im Bauch bringen Helen neue Lebensenergie – doch kann die Liebe der beiden Frauen bestehen? Zumindest sind sich Helen und Joanne einig, dafür zu kämpfen. Und zu singen, Und zu tanzen! (20 Uhr).

1.6., Caligari Filmbühne, Marktplatz 9, Wiesbaden, facebook.com/homonale.wiesbaden/