Ikonisch: Karl Lagerfeld

In der Reihe „Frankfurter Premieren“ stellen Alfons Kaiser und Simon Schwartz ihre Graphic Novel „Lagerfeld“ vor. In ihrem gezeichneten Buch erzählen sie die Lebensgeschichte des deutschen Modedesigners, der sich schon zu Lebzeiten zur Ikone stilisierte – mit preußischer Disziplin, einem untrüglichen Gespür für schmeichelnde Schnitte und luxuriöse Kleidung sowie mit spitzzüngigen Kommentaren zu Bekleidung und Mode.

Auch Privates kommt vor – wie Jacques de Bascher, die große Liebe in Lagerfelds Leben. De Bascher starb 1989 an den Folgen von Aids; Lagerfeld benannte das Parfum „Jako“ nach Jacques de Bescher.

16.7., Historische Villa Metzler, Schaumainkai 17, Frankfurt, 19 Uhr, frankfurter-premieren.de