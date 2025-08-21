Joe Orton: Was der Butler sah

× Erweitern Foto: Sinah Osner

Das Staatstheater Darmstadt zeigt Ende August Joe Ortons wüste Gesellschaftsfarce als Wiederaufnahme: Die arbeitslose Geraldine hat ein Vorstellungsgespräch für einen Sekretärinnenjob in der Privat-Psychiatrie von Dr. Prentice, doch der Termin läuft völlig auf dem Ruder: Nicht nur ihr möglicher neuer Chef verhält sich distanzlos, auch die anderen Personen, die Geraldine in der Praxis begegnen, scheinen extrem neurotisch und ihren sexuellen Trieben ausgeliefert zu sein. Chaotische Zustände, die ein Kommissar und ein Polizist aufzuklären versuchen. Zum Schluss endet alles mit Churchills Penis, heißt es in der Ankündigung des Theaters.

× Erweitern Foto: Sinah Osner

Der schwule Theaterautor Joe Orten sorgte in den 1960ern mit seinen zynischen Texten für Aufsehen, da er sich kompromisslos gegen tradierte bürgerliche Moralvorstellungen auflehnte und die Tabus der Zeit brach – nicht nur als Autor, sondern auch als Privatperson. Zusammen mit seinem Partner, dem Schauspieler und Autor Kenneth Halliwell, führte er ein höchst unkonventionelles Leben zwischen intensiver Arbeit und ausschweifenden Reisen, immer begleitet von Ortons promiskuitiven Eskapaden. Das Paar akzeptierte ein Leben in prekären Verhältnissen und kam öfters mit dem Gesetz in Konflikt.

Ortons vielversprechende Karriere nahm 1967 ein jähes Ende, als sein stets eifersüchtiger Freund ihn mit neun Hammerschlägen ermordete und sich dann selbst das Leben nahm. „What The Butler Saw“ fand leider erst posthum 1969 seine Premiere. Im Staatstheater Darmstadt ist das Stück der erste Teil einer Joe-Orton-Trilogie.

24.8. und 5.9., Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1, Darmstadt, staatstheater-darmstadt.de