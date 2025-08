Klangkunst in der Industriekultur

× Erweitern Foto: Pixabay, pexels.com, gemeinfrei

Von Hafen- und Industrieanlagen über besondere Brückenkonstruktionen, Bahnhöfe, Klärwerke oder Arbeitersiedlungen bis zum modernen Technologiepark: Die „Route der Industriekultur Rhein-Main“ lenkt die Aufmerksamkeit auf außergewöhnliche Industrie-Architektur – manche der Anlagen werden (noch) genutzt, andere sind bereits stillgelegt oder umgewidmet. Die „Tage der Industriekultur“ ermöglichen Einlass in diese in den meisten Fällen für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Orte.

In diesem Jahr wurden Klang-Künstler*innen eingeladen, sich sowohl mit der Geschichte auseinanderzusetzen als auch mit der akustischen wie visuellen Atmosphäre bestimmter Orte.

× Erweitern Foto: Karl Lotz

Ein fünfköpfiges, international besetztes Künstler*innen-Kollektiv mit den klangvollen Namen Uan Bermúdez, Danbi Jeung, Wingel Mendoza, Kyungseo Min und Leon Senger hat das mit dem Wasserturm von Mühlheim am Main getan: Auf den fünf Ebenen des Turms entstehen fünf Klanginstallationen, die sich mit dem Medium Wasser als Ressource auseinandersetzten, aber zum Beispiel auch die Resonanzverhältnisse im Inneren des Gebäudes oder das Rohr-System als Inspiration nutzen. Entstehen wird eine beim Begehen erlebbare Klanginstallation.

Die Berliner Komponistin und Musikperformerin Antje Vowinckel hat eine Klanginstallation für die „WAAS‘sche-FABRIK“ in Geisenheim entwickelt. Die vor über 150 Jahren geründete Fabrik stellte bis 1964 Backofen- und Dörrapparate zur Konservierung von Lebensmitteln her. Der Verkaufsschlager war 1906 die „Geisenheimer Wanderdörre“. Heute finden sich in der ehemaligen Fabrik Kunst-Galerien und -Ateliers.

Antje Vowinckel wird für ihre Klanginstallation „Trockenzeit“ unter anderem Geräusche von Glas verwenden – denn die Waas’sche Fabrik produzierte auch Flaschenlager. Zur gleichen Zeit wie die „Geisenheimer Wanderdörre“ erlebte auch das Grammophon seine Blütezeit – um Töne zu „konservieren“; auch das wird in Antje Vowinckels vielschichtiger Installation miteingebunden.

9. – 17.8., Tage der Industriekultur 2025, Klanginstallation Mühlheimer Wasserturm, Dammstr. 21, Mühlheim (Main); Eröffnung 8.8., 10 Uhr, Öffnungszeiten: Mo bis Do 16 – 18 Uhr, Fr bis So 15 – 18 Uhr, Klanginstallation in der „WAAS‘sche-FABRIK“, Winkeler Str. 110b, Geisenheim, Eröffnung am 8.8., 20 Uhr, Öffnungszeiten täglich 18 – 21:30 Uhr, kulturfonds-frm.de/klangkunst-2025, krfrm.de/project/route-der-industriekultur/