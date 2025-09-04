× Erweitern Andreas Reiffer

In den frühen 1980ern war er eine Erscheinung wie aus einer anderen Welt: Mit kalkweiß geschminktem Gesicht und punkiger Vogel-Frisur steckte Klaus Nomi in einem lackglänzenden, eckig-starren Kostüm, das aus dem Fundus des Triadischen Balletts hätte stammen können. Nomi performte in New York mit roboterhaften Bewegungen und Glas berstender Countertenor-Stimme – etwas, was man im Pop-Zusammenhang noch nicht gehört hatte. Klaus Nomi war New-Wave-Kabarett wie es sperriger nicht hätte sein können.

Damit erregte der ursprünglich im Allgäu geborene zuerst die Aufmerksamkeit der New Yorker Kunst-Szene – von Bowie über Warhol bis Basquiat und dem damals im Big Apple lebenden Rosa von Praunheim. Bis heute ist Nomi auch Vorbild und für verschiedenste Künstler*innen in Europa, vom Opernsänger Andreas Scholl über DJ Hell und Komponistin Olga Neuwirth bis zu Popmusiker Peter Plate. Klaus Nomis vielversprechend gestartete Karriere nahm ein jähes Ende – denn Nomi infizierte sich früh mit dem damals noch unbekannten HI-Virus und starb mit nur 39 Jahren an AIDS.

Foto. Hempel Foto: Olaf Boerner

Die Autorin Monika Hempel hat sich für die Biografie „Klaus Nomi – Stimme im Orbit“ auf eine Spurensuche des außergewöhnlichen Künstlers begeben, hat Freunde und Weggefährten getroffen und durfte sogar Nomis persönlichen Nachlass durchforsten. In der Romanfabrik liest sie aus ihrem Buch, begleitet von der Sängerin und Schauspielerin Bernadette Schäfer und dem Musiker Gregor Praml am Kontrabass, die ungewöhnliche Interpretationen von Klaus Nomi Songs bringen.

10.9., Romanfabrik, Hanauer Landstr. 186, Frankfurt, 19:30 Uhr, romanfabrik.de

Die Biografie „Klaus Nomi – Stimme aus dem Orbit“ von Monika Hempel ist im Verlag Andreas Reiffer erschienen.