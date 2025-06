„Kommt doch alle mit!“

× Erweitern Foto: bjö

Das Communityfest des CSD Frankfurt zieht in diesem Jahr um, und zwar weg von der Konstablerwache ans Mainufer. Wir haben Sebastian Reggentin, Pressesprecher des CSD Frankfurt Vereins, zum Interview getroffen.

Sebastian, dass der CSD Frankfurt an einen neuen Ort ziehen möchte, wurde schon lange diskutiert und immer wieder verworfen. Was hat den in diesem Jahr den Anstoß dazu gegeben, den Umzug in die Tat umzusetzen?

In der Tat war der Umzug immer wieder Thema und latent in den Köpfen des Teams vorhanden. Letztendlich ist der Entschluss aber gefallen, da wir erkannt haben, dass wir der Konstablerwache entwachsen sind. In den vergangenen Jahren ist die Zahl an Besuchenden enorm gestiegen, was zwangsläufig zu Platzproblemen führte. Zwar haben wir uns in den letzten Jahren immer weiter in der Alten Gasse ausgebreitet, doch sah man auch letztes Jahr, dass gerade am Samstag ein Durchkommen zur Kunst- und Kulturbühne beziehungsweise zur Disco-Area nur sehr schwer möglich war, da die Alte Gasse völlig überfüllt war. Auch die begrenzte Kapazität vor der Hauptbühne war immer wieder eine Herausforderung für uns. Neben den begrenzten Platzverhältnissen ist es aber nicht zuletzt auch die Attraktivität des Mainufers. Wir wollen, dass die Aufenthaltsqualität auf dem Gelände möglichst hoch ist, damit sich alle auch wohlfühlen. Das ist am Mainufer mit den ausgedehnten Grünanlagen unserer Ansicht nach eher gegeben als auf der komplett versiegelten Konstablerwache.

Kannst du beschreiben, wie der neue Festplatz aussehen wird?

Das Gelände hat seinen Haupteingang beim Übergang vom Römerberg zum Eisernen Steg und sich über den Untermainkai bis hinunter um Mainufer auf der gesamten Strecke bis hin zur Untermainbrücke erstrecken. Dabei werden die einzelnen Bühnen so gestellt, dass vor ihnen mehr Platz geschaffen wird, als dies bisher der Fall gewesen ist. Die Infostraße bekommt auch mehr Platz zwischen dem Haupteingang und den Bühnen, so dass wir auch hier das bisherige Nadelöhr auflösen können. Zudem wird die Jugendarea vergrößert, es wird mehr Sitzgelegenheiten geben und Platz für die eine oder andere Überraschung haben wir auch noch. Den genauen Plan wird man selbstverständlich früh genug über unsere Social Media Kanäle und unseren PrideGuide abrufen können.

Der Mainkai war in den vergangenen Jahren Startpunkt der Demowagen – wo startet die Demo in diesem Jahr?

Die Aufstellung der Fahrzeuge wird dieses Jahr in der Braubachstraße, Weißfrauenstraße und zum Teil auch auf dem Römerberg stattfinden. Die Demo wird wieder in der Braubachstraße starten, damit möglichst viele Teilnehmenden an der Demo auch die Kundgebung auf dem Römerberg verfolgen können.

Deine Botschaft an die Frankfurter Community zum CSD 2025?

Wir machen uns auf zu neuen Ufern, kommt doch alle mit! Und nicht vergessen: Nie wieder still - Frankfurt ist #laut (#bunt, #schön, #geil, #...)

csd-frankfurt.de