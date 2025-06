Ladies-ToF: Junispaß

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfrei

„Takeover“-Events kamen in den späten 1990ern auf: Eine Gruppe queerer Menschen „entern“ eine Bar und machen sie für einen Abend zu einer queeren Bar. Heutzutage werden die Locations vorher informiert und es geht beim „Takeover“ mehr um einen Abend mit Freund*innen, an dem man ein neues Lokal kennenlernt. Der Frankfurter Ladies-ToF ist eine solche quirlige Gruppe, die sich jeweils am zweiten Freitag des Monats trifft – im Juni in Sachsenhäuser Café Fellini!

13.6., Café Fellini, Diesterwegstr. 1, Frankfurt, 20 Uhr, Infos über ladies-lounge.org