Lauf für mehr Zeit: Benefiz für die AHF

Der jährliche Volkslauf zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt ist im Laufe seiner 29-jährigen Geschichte nicht nur ein fester Frankfurter Event-Termin im September geworden; seit 1996 sichern die beim Lauf für mehr Zeit gesammelten Spenden die wichtige Arbeit der AIDS-Hilfe Frankfurt AHF. Neben dem sportlichen Ehrgeiz der Athlet*innen nehmen die Spendenläufer*innen eine weitere besondere Stellung ein: Sie sammeln bereits im Vorfeld des Laufs Geld im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis.

2024 brachte der Lauf insgesamt 50.641 Euro für die AIDS-Hilfe, davon kamen allein 10.000 Euro als größte Einzelspende von der Firma Hornbach, die sich schon seit Jahren für die AHF engagiert und auch in diesem Jahr wieder beim Lauf für mehr Zeit mit einem eigenen Betriebs-Laufteam dabei ist.

Neben dem 5- und 10-Kilometer-Lauf gibt es eine 5-Kilometer-Walkingstrecke sowie Schüler- und Bambiniläufe für junge Engagierte.

Rund um die Läufe gibt es wie jedes Jahr ein Fest auf dem Opernplatz mit Essen- und Getränkeständen sowie einer Live-Bühne, auf der sowohl die schnellsten Läufer*innen als auch die Spendensammler*innen mit den höchsten gesammelten Geldsummen mit Preisen ausgezeichnet werden.

kann man sich online noch bis zum 7. September, Spontanläufer*innen können die Nachmeldung direkt auf den Opernplatz nutzen: am 13. September von 12:30 bis 16 Uhr, am 14. September von 12 bis 16:30 Uhr.

14.9., Opernplatz, Frankfurt, 12 Uhr, lauf-fuer-mehr-zeit.de