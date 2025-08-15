Lauf für mehr Zeit – jetzt anmelden!

× Erweitern Foto: eLHiT

Der Lauf für mehr Zeit ist eines der wichtigsten Ereignisse, um ein Teil der benötigten finanziellen Mittel für die umfangreichen Angebote der AIDS-Hilfe Frankfurt zu sichern, die immer noch zum größten Teil durch Spenden finanziert werden.

Besonders engagierte Teilnehmende nehmen als Sponsorenläufer*innen teil. Das heißt sie sammeln im Vorfeld Spenden für die AIDS-Hilfe Frankfurt im Freundes-, Bekannten- und Kolleg*innen-Kreis. Für die erfolgreichsten Sponsorenläufer*innen winken auch tolle Preise – beim Lauf für mehr Zeit werden also nicht nur die schnellsten Läufer*innen prämiert!

Sportlich bietet der Lauf für mehr Zeit aber auch einiges: Joggen kann man entweder eine fünf- oder 10-Kilometer lange Strecke durch die Frankfurter Innenstadt, man kann auch fünf Kilometer Walken, es gibt auch Schülerläufe und Bambiniläufe für die jüngsten Lauf-Fans. 2024 nahmen 2.829 Läufer*innen teil. Insgesamt brachte der Lauf 2024 50.641 Euro für die AIDS-Hilfe, davon kamen allein 10.000 Euro als größte Einzelspende von der Firma Hornbach, die sich schon seit Jahren für die AHF engagiert und auch beim Lauf für mehr Zeit mit einem eigenen Betriebs-Laufteam dabei ist.

Der Lauf für mehr Zeit versteht sich seit jeher auch als Bekenntnis zur Solidarität mit Menschen mit HIV und Aids.

Rund um die Läufe findet wie immer ein Fest auf dem Frankfurter Opernplatz statt.

14.9., Lauf für mehr Zeit 2024, Anmeldung und Infos über lauf-fuer-mehr-zeit.de