Let’s Eat Ze CAKE!

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfrei

Das Tanzhaus West nutzt den Vorfeiertag Ende Mai zu einer weiteren fulminanten Ausgabe der CAKE-Party, die vielmehr ein komplettes queeres Festival ist.

The Perfomance

Los geht’s bereits um 19 Uhr im Tanzhaus oder bei schönem Wetter draußen mit einem fulminanten „Werk That CAKE“-Showcase-Ball des Frankfurter Ballroom-Kollektivs WerkMe069. Das Team fördert queere BIPoC und trans Personen und schafft einen Safer Space in einer weiß- und cis-dominierten queeren Szene. WerkMe069 organisiert neben Events auch Training-Sessions. Die Plätze für den Ballroom-Event sind limitiert – daher rechtzeitig Tickets reservieren!

× Erweitern Foto: WerkMe069 WerkMe069: Ballroom Kultur

Die Clubnight

Die CAKE Clubnight startet im Anschluss um 22 Uhr auf drei Floors.

Im Tanzhaus sorgen Blasha & Allatt aus Manchester für den richtigen Techno-Rave-Drive. Die beiden sind Mitbegründerinnen und Residents der berüchtigten „Meat Free“-Partys und der neuen Partyreihe „Frixxxion“ – pure Queer-Techno-Rave!

Local Support gibt’s von Francesco Framor vom Frankfurter Kollektiv „Mitte der Gesellschaft“ mit Julia Gun.

× Erweitern Foto: Framor Francesco Framor

In der Dora ist der „Club Bizarre“ zu Gast. Die queere Eventreihe aus Frankfurt schafft Safer Spaces für die LSBTIQ*-Clubkultur und Drag-Community. An den Decks steht hier Byron Yeates, der für seine überraschenden Sets aus progressiven Trance-Sounds, House und Downtempo-Stompern bekannt ist. Mit Byron spielen die Club- Bizarre-Residents Nät Works, Philip Kluge und Tiffany & Go, die Performances kommen von Daniella Dikket und Ember Remember.

Foto: Byron Foto: Michael Schilder

Im Café ist Tea Time mit dem WerkMe069-Kollektiv; Prudence, Dream Nwattu und Amowia bringen Stimmung auf dem Floor. Shake It, Baby!

Zum Chillen mit Drinks und netten Schnacks lädt außerdem der Tanzhaus-Open-Air-Sommergarten. Wie immer sammelt CAKE Spenden für ein Community-Projekt; diesmal geht die Sammlung an das LSKH Frankfurt.

28.5., Tanzhaus West, Gutleutstr. 298, Frankfurt, 19 Uhr Ballroom-Showcase, 22 Uhr Clubnight, tanzhaus-west.de