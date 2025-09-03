Let’s Go Queer: Neue Season

× Erweitern Foto: RDNE Stock project, pexels.com, gemeinfrei

Wiesbadens LSBTIQ* und Allies Party startet mit einem „Summer Closing“ in die Herbst-Saison. Und weil sich die warmen Tage bestimmt Anfang September noch ganz gut halten, geht’s bereits um 18 Uhr los, mit einem tollen Community-Treff Open Air auf dem Schlachthofgelände, bevor es dann später im Kesselhaus auch Indoor zur Sache geht. Es gibt Drag-Performances und man tanzt zum Mix aus Pop-Hits und Dance-Classics, House- und Elektro-Beats, abgerundet mit einer Prise Disco und Soul. Let’s Go!

6.9., Schlachthof, Murnaustr. 1, Wiesbaden, 18 Uhr, instagram.com/letsgoqueer/