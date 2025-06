Live: Eilis Frawley

× Erweitern Foto: Sinnbus

Die gebürtige Australierin, jetzt-Berlinerin, stellt im Offenbacher Hafen2 ihr erstes Solo-Album „Fall Forward“ vor. Nach einigen Singles und EPs kommen nun 10 weitere, musikalisch experimentierfreudig arrangierte Songs mit flirrenden Synthi-Riffs, stimmungsvollen Gitarren, immer präsenten Percussion-Sounds und Einflüssen aus Pop, Jazz und Krautrock.

Kein Wunder: Frawley ist klassisch ausgebildete Schlagzeugerin und hat in dieser Funktion mit diversen Bandprojekten aus der Queer- und FLINTA*-Community zusammengearbeitet. Mit ihrer eigenen Band Kara Delik, die türkischen Post-Punk spielt, war sie bereits zu Gast im Hafen2.

Mindestens genauso wichtig wie ihre Musik sind Eilis Frawley die Songtexte, in denen sie immer wieder feministische Themen aufgreift und dabei auch vor Unangenehmem nicht zurückschreckt. In „Be A Lady“ karikiert sie die Regeln des klassischen, heteronormativen Frauenbilds („Be A Lady, Wear A Dress, Love A Man“), in „My Darkest Truth“ die Gefühle nach einer erlittenen Vergewaltigung oder in „Hallucinations“ mentale Gesundheit, aber auch Kapitalismuskritik und zwischenmenschliche Dynamiken sind Eilis Themen. Nüchtern vorgetragen, mal gesungen, mal als Spoken-Word, strahlen ihre Songs eine eigentümliche Kraft und Power aus.

6.6., Hafen2, Nordring 129, Offenbach, 20 Uhr, hafen2.net