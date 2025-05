× Erweitern Foto: Ben Wolf NicolaRost

Vielleicht ist der Name der umtriebigen deutschen Musikerin noch nicht ganz so geläufig, was auch daran liegt, dass sie bisher eher im Team gewirkt hat: Als Macherin der Frauen-Formation LAING konnte sie 2011 mit dem Trude-Herr-Cover „Morgens bin ich immer müde“ einen Hit landen und 2019 zu Gast beim CSD Frankfurt sein. Nicola Rost hat aber auch Songs mit Annett Louisan, Mine, Erobique oder Tristan Busch geschrieben.

Nun bringt sie ihr erstes Soloalbum raus, voll mit lupenreinen Popsongs über die Themen des Lebens: Neugier und Enttäuschung, Emanzipation und Abhängigkeit, Perfektionismus und Leichtigkeit, Streit und Versöhnung. Verpackt wird das alles in frische Arrangements mit 80er-Pop- und 90er-House-Sound-Anklängen.

Das ursprünglich für den 4. November 2024 angekündigte Konzert mit Nicola Rost in der Frankfurter Brotfabrik wurde kurzfristig abgesagt; hier kommt der Nachhol-Termin.

24.5., Brotfabrik, Bachmannstr. 2 – 4, Frankfurt, 20 Uhr, www.brotfabrik.de