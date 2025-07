Love Family Park 2025

× Erweitern Foto: Tyler Allix

Der Love Family Park gehört zu den bedeutendsten musikkulturellen Veranstaltungen der Rhein-Main-Region und kehrt am 12. und 13. Juli auf das Frankfurter Rebstockgelände zurück.

Als eines der traditionsreichsten Open-Air-Festivals für elektronische Musik verbindet der Love Family Park Musikkultur, Gemeinschaft und Innovation – und zieht seit fast drei Jahrzehnten Musikliebhaber*innen aus aller Welt an. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählen Auftritte von Sven Väth, Nina Kraviz, Marco Carola und The Martinez Brothers, während aufstrebende Talente und exklusive B2B-Sets das musikalische Programm abrunden. Viele der Acts spielen in diesem Sommer ihre einzige Show in Deutschland oder der Region ganz exklusiv beim Love Family Park.

12 und 13.7., Rebstockgelände, Frankfurt, lovefamilypark.com