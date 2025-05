Love Family Park im Juli

× Erweitern Foto: Tyler Allix

Rave At It’s Best: Am 12. und 13 Juli steigt der diesjährige Love Family Park, das traditionsreiche Frankfurter Open-Air-Rave-Festival, das seit 1996 fester Bestandteil der elektronischen Musikszene im Rhein-Main-Gebiet ist.

Gefeiert wird auf dem Rebstockgelände, zwei Bühnen sorgen für musikalische Vielfalt. Und wie immer kann sich das Line-up sehen lassen: Am ersten Festivaltag stehen mit Marco Carola und Sven Väth gleich zwei langjährige DJ-Wegbegleiter des Love Family Park hinter den Decks, zusätzlich bringen

The Martinez Brothers mit ihrem groovigen Tech-House echtes Ibiza-Feeling nach Frankfurt. Und das sind nur drei von den insgesamt 21 Live-Acts und DJs. „Viele Acts spielen diesen Sommer ihre einzige Show in Deutschland oder der Region exklusiv beim Love Family Park“, sagt das Veranstalter*innen-Team. Wie immer sind die Tickets begehrt und limitiert – für maximalen Family-Spaß auf der Wiese. Schnell sichern!

12. und 13.7., Rebstockgelände, Frankfurt, alle Infos und Tickets über lovefamilypark.com

Wir verlosen drei Mal zwei Festivaltickets. Bitte im Feld „Antwort“ das Stichwort „Love Family 2025“ angeben!