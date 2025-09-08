Lovepop: Cool Down Stuttgart Pride

× Erweitern Foto: Leon Haller Leon Haller

Im September feiert die Lovepop gemeinsam mit der IG CSD Stuttgart e.V. die Cool Down Party der diesjährigen Stuttgart Pride; wie immer geht dabei ein Teil des Eintritts-Erlöses an den CSD Verein.

Auf dem Club-Floors des White Noise gibt’s elektronische Musik in all ihren Facetten, diesmal mit Leon Haller aus München und Ben Hille von Bang & Cherry. Leon ist Resident DJ der queeren Münchener Party-Institution „Garry Klein“ im Club „Rote Sonne“, Mitinhaber von „Perras Partyservice“ und bekannt für energiegeladene, genreübergreifende Sets. Ben kennt man als Host der kinky Partyreihe PUMP im Climax Institutes und Lehmann, wo er auch als Resident auflegt. Mit pumpendem House, Hardgroove und Berghain-geschultem, deepem Techno treibt er diverse Floors in den glücklichen Tanzrausch. In der White Noise Bar spielt die Frankfurter DJane Käry Pop, Dance & Queer Classics.

Foto: Ben Hille Foto: Käry Kaery

Als Special gibt’s für die ersten 250 Gäste einen Welcomeshot am Infostand der Stuttgart Pride.

13.9., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, lovepop.info/stuttgart