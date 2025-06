Lovepop: Geburtstag im White Noise

× Erweitern Foto: Jorkes Jorkes

Wirklich? Schon 17 Jahre Lovepop Stuttgart? Das macht sie zur am längsten bestehenden queeren Party der Stadt! Das wird gefeiert! Als Geburtstags-Bonbon wurden mit Jorkes, Femcat und Tiffany La Fox im White Noise Club sowie Skinny in der White Noise Bar auch gleich vier illustre DJs eingeladen, die die Crowd mit bester Musik versorgen werden.

Highlight ist der exzentrische Ex-Stuttgarter-jetzt-Wiener DJ Jorkes, der inzwischen weltweit gebucht wird und unter anderem in Clubs wie dem Basement in New York, dem Robert Johnson oder in der Panoramabar im Berghain spielt

Foto: Femcat Foto: Tiffany La Fox Foto: Skinny

Femcat ist die Chefin des White-Noise-Nachbarclubs Romantica und mit der Lovepop eng verbunden – so eng, dass sie auf jeden Fall jedes Jahr zum Jubiläum spielt.

Tiffany La Fox ist eigentlich unter „Millex“ als Techno-DJ bekannt; als Tiffany La Fox hat er nun auch einen Namen als House-DJ gemacht.

Skinny kommt aus Berlin angereist und hat dort ihre eigene Partyreihe „Thursday Nightfever“ im legendären SchwuZ. Zur Lovepop bespielt sie die Bar mit Pop, Dance und Queer Classics. Als Specials gibt’s einen Welcomeshot und Sweets für alle, und die Außen-Bar hat auch geöffnet. Hoch die Tassen!

14.6., White Noise Club, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, lovepop.info/stuttgart