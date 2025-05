Lovepop Retroklub: Y2K

× Erweitern Foto: Kuschelzombie Garth Wedam alias DJ Mario aka Kuschelzombie

Nach dem erfolgreichen Auftakt der neuen Lovepop-Reihe „Retroklub“ im März 2025 folgt im Mai gleich der zweite Streich.

Diesmal liegt der musikalische Fokus auf dem Millenniumsjahren – eine Mischung aus Hyper-Pop á la Lady Gaga, den x-ten Neuerfindungen von Madonna und Kylie und Dance-Pop von David Guetta oder den No Angels über R‘n’B-Super-Grooves à la Beyoncé bis hin zu Throwbacks in die 60er mit Amy Winehouse oder Duffy. Und schaut man auf den noch immer aktuellen Y2K-Trend, sind die Millenniumsjahre ja irgendwie auch schon wieder „Very Now“.

× Erweitern Foto: Romy S.

An den Decks steht sexy-DJ Garth Wedam alias DJ Mario aka Kuschelzombie, der die wichtigen und richtigen Hits der 2000er Jahre zusammenstellt.

Seit Anfang dieses Jahres gibt es die Lovepop Stuttgart in zwei Formaten, die sich monatlich abwechseln: die „große“ Lovepop mit zwei Floors im White Noise und der Lovepop Retroklub in wechselnden Locations.

24.5., Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart, 23 Uhr, www.lovepop.info/stuttgart