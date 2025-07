LSBTIQ*-Geschichte in Mainz

× Erweitern Foto: Dr. Kirsten Plötz Dr. Kirsten Plötz

Ein Vortrag von Dr. Kirsten Plötz im Rahmenprogramm des CSD Mainz: Dutzende Männer aus Mainz standen in der NS-Zeit vor Gericht, weil sie gleichgeschlechtlichen Sex hatten. Für einige von ihnen endete dies tödlich. Über diese Prozesse legte die Historikerin Dr. Kirsten Plötz erste Forschungen vor, aus denen sie in der Bar jeder Sicht berichten wird. Im Gespräch nach dem Vortrag soll auch der Umgang mit diesen NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit angesprochen werden.

23.7. Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20 Uhr, barjedersicht.de