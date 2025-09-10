LToF Enters Nordend-Ost

× Erweitern Foto: Matheus Bertelli, pexels.com, gemeinfrei

Die ursprüngliche Idee des Ladies Takeover Friday war, mit einer Gruppe Frauen an einem geheim gehaltenen Freitag eine eher hetero-geprägte Bar zu „entern“ und sie für einen Abend zur Lesben-Bar zu machen. Aus der „take over“-Idee der Frankfurter Variante ist inzwischen eine quirlige Lesbian and Friends Gruppe geworden, die sich jeweils am zweiten Freitag im Monat trifft und unter dem Motto „We Like To Introduce You“ neue Locations entdeckt und als Gruppe sogar schon mal am CSD teilgenommen hat.

12.9., Restaurant Kupferstecher, Merianplatz 3, Frankfurt, 20 Uhr, mehr Infos über ladies-lounge.de