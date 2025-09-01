Männergesundheit: Älterwerden

× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com, gemeinfrei

Irgendwann stellt man sich als Mann die Frage, was man für seine Gesundheit im Zuge des Älterwerdens tun kann, um gesund und „fit“ zu bleiben und aufkommende Probleme oder sexuelle Funktionsstörungen in den Griff zu bekommen.

Welche Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig? Gibt es Wechseljahre beim Mann und sind diese unter HIV–Therapie stärker ausgeprägt? Für wen kommt eine HIV-PrEP oder STI-PEP in Frage? Der Infoabend der AIDS-Hilfe Mainz gibt Antworten!

Die Referent*innen des Abends sind: Annette Piecha, HIV-Hepatitis Contact, Kompetenznetz HIV/AIDS e.V., und PD Dr. med. Roger Vogelmann, Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie, Mannheimer Onkologie Praxis.

3.9., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr, aidshilfemainz.de

Am 8. September veranstaltet die AIDS-Hilfe Mainz zusammen mit der HIV-Sprechstunde des Gesundheitsamts Mainz-Bingen einen Testabend für HIV und andere STIs, anonym und kostenlos in der Bar jeder Sicht, 14:30 – 17:30 Uhr, aidshilfemainz.de