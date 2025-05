Maincheck_up: Frauen* Testabend

× Erweitern Foto: Thirdman, pexels.com, gemeinfrei

Zweimal die Woche – montags und donnerstags – bietet der Maincheck, das Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit der AHF – seinen anonymen, vertraulichen und kompetent organisierten Testabend „Maincheck_up“. Getestet wird auf HIV als Schnell- oder Labortest sowie auf die folgenden STIs: Syphilis sowie Hepatitis B und C als Schnell- und Labortests; für Gonokokken („Tripper“) und Chlamydien gibt es Labortests. Die Ergebnisse bekommt man bei Schnelltests vor Ort, bei Labortests innerhalb von drei bis fünf Tagen.

Das Angebot des Maincheck_up richtet sich grundsätzlich an alle Gender. In regelmäßigen Abständen gibt es Sonder-Testabende, zum Beispiel explizit für Frauen*: „Die Frauen* Testabende richten sich an alle, die sich als Frauen identifizieren und/oder weiblich gelesen werden“, erklärt Anne Lind, Leitung des Maincheck. Der Frauen* Testabend wird natürlich ausschließlich von Frauen* betreut.

„Ergänzend zum Frauen* Testabend bieten wir auch TIN* Testabende an, um möglichst sichere Räume für spezifische Personengruppen anzubieten“, so Anne Lind weiter.

Das Testangebot ist nur eines von vielen Beratungsangeboten der AHF, die eine inklusive und diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung sicherstellen sollen.

Am 12. Juni gibt’s den nächsten Frauen* Testabend.

12.6., Maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 17 – 19 Uhr, Anmeldung über maincheck.de