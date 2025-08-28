Michael ist euer GAB Covermodel 2025

Die GAB-Leser*innen haben entschieden: Michael aus Speyer ist euer Covermodel-Sieger 2025.

Foto: Michael H.

Foto: GAB Magazin

Dass Michael am Contest beim CSD Frankfurt teilgenommen hat, war eher zufällig: „Ich bin am GAB-Stand von einer Mitarbeiterin angesprochen worden und habe dann spontan mitgemacht“, erzählt der 37-jährige, der in diesem Jahr auch zum ersten Mal Gast beim CSD Frankfurt war.

Im Studio des Frankfurter Fotografen Hans Keller wird Michael in den kommenden Wochen in einem professionellen Shooting fotografiert und kommt damit aufs Cover des GAB Magazins.

Michael gewinnt außerdem eine Reise zusammen mit einer Begleitperson auf der sexy Spartacus Gay Cruise 2026, den „Weißen Nächten auf der Ostsee“, die von Kiel über Dänemark (inklusive Kopenhagen) und Polen (Danzig) zurück nach Kiel führt. Herzlichen Glückwunsch!

hanskeller.com, 2026.spartacus.cruises

