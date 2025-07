MINTA*: Rhyme & Rise

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfrei

Rap und Hip-Hop sind fest in der Mainstreamkultur verankert und so haben viele Lust, ihre Botschaften nicht gesungen, sondern rhythmisch gesprochen in die Welt zu tragen.

Beim Workshop für Minta* (Mädchen, Inter, Nicht-binär, Trans und Agender) ab 12 Jahren vermittelt die Frankfurter Rapperin Dascha Reimt, wie man Rap-Texte schreibt. Vorerfahrungen sind nicht nötig. Auch Sängerinnen* sind willkommen. Ein mobiles Tonstudio macht es möglich, den eigenen Song gleich aufzunehmen. Ziel des Workshops ist es auch, einen gemeinsamen Song aufzunehmen, der dann im Rahmen des internationalen Mädchen*tags 2025 im Oktober präsentiert wird.

Die Workshopplätze sind leider begrenzt, daher schnell anmelden! Das Projekt Rhyme & Rise ist eine Zusammenarbeit vom Netzwerk Mädchen und Frauenarbeit, Infrau e.V., Junularo e.V. und MELODIVA.

13.8., Mädchenkulturzentrum Mafalda, Höhenstr. 25, Frankfurt, 14 – 18 Uhr, Anmeldung über [email protected] (mit Name, Alter und Telefonnummer)