Mr. Fetish Hessen – das sind die Kandidaten!

× Erweitern Foto: FLC

Traditionell lädt der FLC, der Leder- und Fetischclub für Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet, im Juni zur „Leather Odyssey“. Zum Treffen der Fetisch-Freunde* werden Gäste aus ganz Deutschland erwartet, darunter auch viele amtierende Schärpenträger – denn hier wird der neue Mr. Fetish Hessen gewählt.

Drei Kandidaten möchten Vertreter der regionalen Fetischszene werden – nur einer kann gewinnen.

× Erweitern Foto: FLC Jörg

Jörg hatte sein schwules und auch das Fetisch-Coming-out Ende der 1980er und war neben seiner FLC-Mitgliedschaft damals schon im Switchboard engagiert. Sein Motto lautet: „Don’t Dream It, Be It“, denn für ihn hat sich über die Jahre vieles von dem erfüllt, was er sich schon als junger Mann erträumt hatte: „Jetzt – im schon etwas gesetzteren Alter – bin ich endlich angekommen, wo ich schon immer sein wollte. Ich bin Jörg: Ingenieur, Kollege, Ehrenamtler, Kumpel, Witwer. Aber ich bin auch Bull-Bear: Motorradfahrer, Ledermann, Zunftliebhaber, Rubberkerl, Steppenbrandler, Fetischist … und vieles mehr. Alles, wovon ich als junger Mann schon geträumt hatte – man muss sich nur trauen“, sagt Jörg.

× Erweitern Foto: FLC Gerry

Gerry, Kandidat zwei, lebte lange Jahre in Berlin, doch erst seit er in Hessen wohnt, hat er das Gefühl, richtig in der Fetish-Community angekommen zu sein. Als Mr. Fetish Hessen möchte er sich gegen Diskriminierung innerhalb der Szene einsetzen: „Ich kandidiere für diesen Titel, um Aufmerksamkeit für diese Probleme zu wecken. Bodyshaming. Gearshaming. Disabilityshaming. Diskriminierungen. Mental Health. Und noch viel mehr gilt es das alles durch vermittelndes Wissen zu senken“ sagt Gerry. „Wir alle sind Fetisch! Ohne Bedingung! Ohne Einschränkung!“ lautet Gerrys Motto.

× Erweitern Foto: FLC Björn

Björn als drittem Kandidaten ist es wichtig, in allen Lebensbereichen ganz er selbst sein zu können. „Ich möchte frei und offen mit meinem Schwulsein, meiner HIV-Infektion, dem ADHS und natürlich auch meinen Fetischen und Kinks umgehen können. All das sind Facetten meiner Persönlichkeit und gehören einfach zu mir“. Seine Fetische und Kinks gehören dazu, und als Mr. Fetish Hessen möchte er unter anderem dazu anregen, die eigenen Vorlieben zu erkunden und einen selbstbewussten Umgang damit zu finden. Björns Motto lautet: „Ohne Fetisch bin ich nicht ich“.

Die drei Kandidaten stellen sich erstmals im Rahmen der „Leather Mania“ am 13. Juni im Lucky’s vor. Die Wahl findet am 14. Juni als Teil der „Fetish Desire“-Party in der Offenbacher Grande Opera statt. Hier sind alle Gender willkommen, allerdings gilt am Abend der FLC-Dresscode. Als Warm-up wird zuvor um 18 Uhr zum Sektempfang bei Raction, den Rubber-Experten in Offenbach, geladen. Den Abschluss der Leather Odyssey bildet ein Abschiedsbrunch im Restaurant ALEX im MyZeil am Sonntag.

13. – 15.6., Leather Odyssey, Party „Fetish Desire” mit Wahl zum Mr. Fetish Hessen 2025 am 14.6. ab 20 Uhr in der Grande Opera, Christian-Pless-Str. 11 – 13, Offenbach, mehr Infos zum Programm über flc-frankfurt.de