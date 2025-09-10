Musica+: Icons

× Erweitern Foto: Lucas Fortaeller Mirco Becker

Die lässige Konzert- und Kulturreihe in der Orangerie im Günthersburgpark lädt im September zu einem Abend unter dem Motto „Ikonen“; gegeben wird Franz Schuberts Streichquintett, das nicht nur für Musiker*innen, sondern auch für viele Klassik-Fans ein Lieblingsstück und daher bereits eine Ikone ist.

Als „Plus“ ist diesmal Mirco Becker dabei; der Macher des Blogs @damalsinfrankfurt erzählt Anekdoten und Wissenswertes aus Frankfurt und wird dabei auch die ein oder andere Frankfurter Ikone vorstellen. Es spielen Suyeon Kang und Sini Simonen (Violine), Karolina Errera (Viola) sowie Claude Frochaux und Senja Rummukainen (Cello).

14.9., Orangerie im Günthersburgpark, Comeniusstr. 39, 18 Uhr, Frankfurt, musica-plus.com