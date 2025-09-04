Narcissus in der Bar Jeder Sicht

× Erweitern Foto: Narcissus

„Es gibt Leute, die sagen, ich hätte mir das ausgedacht“: Narcissus singt über die Erfahrungen als non binäre Person und verpackt dies in bestes Singer-Songwriter-Gewandt. Sanft, aber bestimmt und mit viel Empowerment. Dazu kommen viele weitere, aus dem Leben gegriffene, queere Themen, die das Publikum da abholen, wo es das am wenigsten erwartet hätten.

„Ich bin keine Mona Lisa, die Renaissance kennt niemanden wie mich. Ich bin eher eine Mischung aus David und Venus – ich hoffe, wir verstehen uns?“ singt Narcissus weiter.

6.9., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20 Uhr, barjedersicht.de, instagram.com/musik_von_narcissus/