Neu im Switch: Shine on Stage

× Erweitern Foto: Yan Krukau, pexels.com, gemeinfrei

Nachwuchstalente aufgepasst: SwitchKultur startet Ende September die neue Showreihe „Shine on Stage“, eine Plattform für angehende Solo-Künstler*innen, queer und Allies, die „Frankfurts next Community-Icon“ werden möchten, so der Untertitel von „Shine on Stage“. Bis zu fünf Solo-Acts können pro Show mit einem jeweils bis zu maximal 10 Minuten langen Beitrag teilnehmen. „Welches Talent die Bewerber*innen präsentieren möchten, bleibt ihnen überlassen“, erklärt Phil vom SwitchKultur-Team. Es kann also Drag sein, muss aber nicht. Klingt zunächst wie eine neue Version der „Switch Open Stage“ – ist es aber nicht. Denn fester Bestandteil von „Shine on Stage“ ist eine vierköpfige Jury, die jede Performance bewertet – „und zwar knallhart!“, meint Phil scherzhaft.

× Erweitern Foto: Switchbaord

Zur Jury gehört „Shine on Stage“-Initiator Ralf Rehm, sowie eine jeweils wechselnde Frankfurter Szenegröße und zwei weitere Personen, die nicht unbedingt bekannt sein müssen, erklärt Phil. „Uns ist wichtig, dass die Jury ausgewogen und divers besetzt ist“. Zusätzlich zur Jury stimmt das Publikum in einer geheimen Wahl ebenfalls über die Performances ab. „Die Top Two werden on Stage gewürdigt – dann fällt die Entscheidung, wer ‚Frankfurts Next Community-Icon‘ wird“, so Phil weiter. Anschließend geht das Ganze in eine große Party über – mit den besten Hymnen der größten Pop-Diven, von Madonna bis Beyoncé.

Expand Foto: Rehm „Shine on Stage“-Initiator Ralf Rehm

Wer bei der Premiere von „Shine on Stage“ live on Stage dabei sein möchte, kann sich bis zum 10. September um 23:59 Uhr über die E-Mail-Adresse „[email protected]“ bewerben. Angegeben werden sollten der Künstler*innenname samt Pronomen, die Art der Performance inklusive einer kurzen Beschreibung, ein Opening-Song, mindestens ein Social-Media-Link, ein bis zwei Fotos sowie die Kontaktdaten. Die Bewerber*innen sollten beachten, dass nur Solo-Performances gezeigt werden; sie dürfen nicht länger als 10 Minuten dauern. Ob der kleinen Bühne im Switchboard sind keine Sonderaufbauten oder großen Instrumente möglich. Get It On – Bang A Gong bei „Shine on Stage“!

Bewerbungen bis 10.9., 23:59 Uhr, an [email protected]

27.9., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, mit anschließender Party, facebook.com/switchboard.frankfurt