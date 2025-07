Night Queens: Juli-Heat

× Erweitern Foto: overline.tv JessicaWalker Jessica Waker

Die nächste Runde ist eingeläutet für Jessica Walkers einzigartigen Abend voll Travestie- und Drag-Kunst. Die Mutter der Frankfurter Queens hat wieder drei Künstlerinnen eingeladen, die den Abend mit einzigartigen Performances pfeffern. Allen voran Miss Kelly Heelton, die ihre Nummern mit Skills als Entertainerin, Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin effektvoll zu würzen weiß. Maxima Love steht ihr da in nichts nach: mit ihrer positiven Energie bringt sie jede Bühne zum Strahlen. Auch Giselle Hipps weiß ihre Vorzüge ins rechte Licht zu rücken und versteht es, mit ihrem Humor und ihrer Präsenz das Publikum zu begeistern. Und natürlich lässt es sich auch Dame Jessica herself nicht nehmen, einige Nummern beizusteuern. Go Wild!

12.7., Moxy Frankfurt East; Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr, nightqueens.de