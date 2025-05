Night Queens zum IDAHOBITA*

× Erweitern Foto: overline.tv JessicaWalker Jessica Walker

Am Abend des internationalen Tags gegen Bi-, Trans-, Inter- und Asexuellen-Feindlichkeit lädt Jessica Walker zu ihrer monatlichen Drag-Revue.

× Erweitern Foto: overline.tv Jazz Cortes

Neben Jessicas eigenen Showblocks präsentiert die Show wieder drei Gast-Queens: Kelly Heelton ist gebürtige Brasilianerin und überzeugt als Performerin, Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und – Last But Not Least – Diva. André Castell kennt das Showbiz in- und auswendig und weiß als bunter Paradiesvogel, wie man das Publikum entertaint; egal ob in der Rolle als Königin der Nacht oder Hausfrau in Kittelschürze. Jazz Cortes ist die jüngste im Bunde und mischt als Energiebündel die Bühne mächtig auf. So bringt die bunte Mischung der Show den besonderen Kick.

17.5., Moxy Frankfurt East; Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr, www.nightqueens.de