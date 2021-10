Nur das Beste für den heimischen Herd

× Erweitern Foto: Fornara / 360° Fornara 360

Das freut die Feinschmecker*innen: Das im Rhein-Main-Gebiet beheimatete Unternehmen Fornara ist seit vielen Jahren bekannt für seine Fleisch- und Fisch-Spezialitäten sowie Feinkost und der großen Auswahl an internationalen Weinen.

Bisher belieferte Fornara allerdings ausschließlich die Gastronomieszene oder den Fachhandel. Im Frühjahr entschloss sich das Team, seine Leidenschaft für kulinarischen Genuss auch mit Privatpersonen zu teilen – in Form von Lagerverkaufsräumen an vier Standorten im Rhein-Main-Gebiet mit den besten Premiumprodukten für gutes Essen, Trinken und Kochen für zu Hause.

Den Coup perfekt gemacht hat der Frankfurter Standort: die Kollaboration von Fornara mit 360° BBQ. 360° BBQ bietet eine Riesenauswahl an Grills und Grillzubehör bis hin zu kompletten Outdoorküchen. Nun bekommt man hier auch Leckeres zum Grillen und Kochen in der bewährten Formara-Top-Qualität. Das alles in lockerer Atmosphäre und mit freundlicher wie kompetenter Beratung; denn trotz der außergewöhnlichen Produkte jenseits des Mainstreams ist hier kein Platz für elitäre Attitüde.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem exklusiven BBQ Premium Beef im „Fornara Cut“ oder erlesenen, knackfrisch gefrosteten Meeresfrüchten? Dazu wartet eine riesige Auswahl an Weinen, Feinkost und saisonale Produkte auf Gourmands und begeisterte Hobby-Köche! Für angehende Grillmeister bietet der Shop sogar eine Grillakademie mit von Experten geleiteten Workshops zu unterschiedlichen Grillmethoden mit Holzkohle- oder Gasgrill – von leichtem Fisch über Pizza bis zu Deftigem aus dem Dutch Oven. Vorbeischauen, inspirieren lassen und zu Hause schlemmen!

Fornara / 360° BBQ, Hanauer Landstr. 427, Frankfurt, www.fornara.de