× Erweitern Foto: Decor Walther

Was hier wie die Kulisse einer Stadt á la Metropolis aussieht, ist in Wirklichkeit die Badezimmer-Accessoire-Kollektion OF.LINE des Traditionshauses Decor Walther. Die charakteristische Dynamik der Kollektion entsteht aus der Kombination von massivem Aluminium mit handgefertigtem Porzellan: „Das Eloxieren der Aluminium-Oberfläche verleiht diesem sehr technischen Material eine gewisse Eleganz. Dies in Kontrast zur handgefertigten Keramik zu setzen, macht den Reiz der Kollektion aus“, erklärt Sebastian Herkner, der sich für das außergewöhnliche Design verantwortlich zeigt.

Zur Kollektion gehören Seifenspender, Schalen, Handtuchhalter, WC-Bürsten, Papierhandtuch- und Aufbewahrungs-Boxen in verschiedenen Größen. Die Aluminiumkomponenten kommen in drei Farben – Champagner, Mocca und Aqua – und können perfekt mit den drei Farbtönen des Porzellans – Dune, Moor und Shell – kombiniert werden.

× Erweitern Foto: Decor Walther

Der Name OF.Line ist eine kleine Hommage an die Stadt Offenbach, die sowohl Firmensitz von Decor Walther als auch Heimat des Design-Studios des HfG-Absolventen Herkner ist – beide befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Inspiration für das futuristische Design war allerdings die Architektur der Gebäude der Marina City in Chicago. OF.LINE – Design aus Offenbach, das ein Statement setzt!

Home & Bath by Decor Walther, Berliner Str. 56 – 58, Frankfurt, homeandbath.shop/