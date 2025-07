Oxfam: das Pride Window

× Erweitern Foto: bjö Michael Durgin und das Pride-Window im Oxfam Buch Shop Frankfurt

Zum CSD Frankfurt gestaltet der Oxfam Buch Shop in der Töngesgasse sein Schaufenster und mehrere Leseinseln im Laden mit einer bunten Auswahl queerer Bücher.

Die Exemplare stammen aus dem Nachlass von Jean-Luc Vey, dem im November 2024 unerwartet verstorbenen Vorstand und Mitstifter von „PrOUT@Work".

Rund 100 Kisten mit Büchern, DVDs und CDs haben Veys Eltern im Buchladen abgegeben – 10 davon waren voll mit englischer, deutscher und französischer Literatur zu schwulen und queeren Themen. Insgesamt mehr als 300 queere Titel, von Romanen, Literatur für junge Erwachsene, Graphic Novels, Bänden über Kunst und Geschichte bis hin zu Comics von Ralf König und Texten des Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld reicht die Sammlung.

„Es ist mit Abstand die größte Sammlung an Büchern von, für und über queere Menschen, die ich in meiner Zeit bei Oxfam gesehen habe“, sagt Michael Durgin, der zusammen mit dem Team die Idee für das Schaufenster-Special und die thematisch sortierte Präsentation auf den Leseinseln im Laden hatte: „Das Timing zum Pride Month und CSD Frankfurt hat einfach auch gut gepasst“, sagt Durgin, der seit fünf Jahren als ehrenamtlicher Mitarbeiter im Oxfam Buch Shop Frankfurt arbeitet. 2018 kam der heute 68-jährige mit seinem Mann aus den USA nach Deutschland.

Jean-Luc Vey selbst war regelmäßiger Kunde im Oxfam Buch Shop und seine Eltern wollten seine Sammlung deshalb einem guten Zweck spenden.

× Erweitern Foto: bjö

Anlässlich des Pride Month und des CSD Frankfurt präsentiert der Buchladen vom 7. bis 21. Juli Highlights aus Veys Sammlung im großen Schaufenster und auf Tischen im Shop. „Sichtbarkeit ist für die queere Community wichtig“, sagt Durgin. „Auch damit junge queere Menschen sehen, dass es eine riesige Menge queerer Literatur gibt, die in Deutschland nicht versteckt, sondern voller Stolz gezeigt wird“.

„Proud at Work“ ist eine gemeinnützige Stiftung, die sich für die Chancengleichheit queerer Menschen am Arbeitsplatz engagiert. „Oxfam“ ist eine international gemeinnützige Organisation, die sich mit Menschen und Organisationen aus aller Welt für eine gerechtere und nachhaltigere Welt ohne Armut und sozialer Ungerechtigkeit einsetzt. In den Oxfam Shops arbeiten ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die Erlöse aus dem Verkauf gespendeter Dinge kommen den Projekten und der Arbeit von Oxfam zugute.

Oxfam Buch Shop, Töngesgasse 35, Frankfurt, shops.oxfam.de/shops/frankfurt-buch, proutatwork.de