Premiere: MKK Pride in Schlüchtern

× Erweitern Foto: Queer Main-Kinzig

Der Verein Queer* Main-Kinzig lädt am 24. Mai zum ersten CSD in Schlüchtern. Für den Verein ist es nach dem „Winterpride“ in Gelnhausen im vergangenen Jahr bereits die zweite CSD-Veranstaltung. Im Interview erklärt Steve Euler vom Team, auf was man sich freuen kann.

Nach dem Winterpride 2024 in Gelnhausen ist der MKK Pride Schlüchtern die zweite CSD-Veranstaltung von Queer* Main-Kinzig. Wieso habt ihr euch diesmal für Schlüchtern entschieden?

Die Idee kam bei der Planung der Eröffnungsfeier des Jugendtreffs in Schlüchtern, den wir in Kooperation mit pro familia Schlüchtern geschaffen haben. Dieser wird durch den Hessischen Jugendring gefördert im Rahmen des Programms „Queere Jugendarbeit im ländlichen Raum". Die Stadt Schlüchtern hat sich sehr offen gezeigt und unterstützte den Jugendtreff seit der ersten Minute. Bei der Eröffnungsfeier habe ich dann Bürgermeister Möller vorgeschlagen, den nächsten MKK Pride in Schlüchtern zu veranstalten, und da war seine Antwort „Das machen wir!" Somit war die Entscheidung getroffen und Schlüchtern bekommt den MKK Pride 2025.

Soll der MKK Pride in Zukunft wandern?

Ja! Der Gedanke ist, einen MKK Pride für den Kreis zu machen, und diesen immer wieder woanders stattfinden zu lassen. Mal sehen welche Stadt oder welches Dorf 2026 der Austragungsort sein wird.

× Erweitern Foto: www.queermainkinzig.de Der Vorstand des Queer Main-Kinzig e.V.: hinten v. l. n. r.: Steve Euler, Alexander Guidi, Hendrik Nitschner, vorne v.l.n.r.: Maja Ibañez, Rosalia Weiser; auf dem Bild fehlt: Selena Krieg.

Ihr arbeitet als Verein bereits seit 2020 im Main-Kinzig-Kreis; was sind hier die besonderen Herausforderungen der Community und welche Bedeutung hat eine Pride-Veranstaltung für die Community?

Es gibt einige Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Menschen haben noch immer Angst sich zu outen. Sie haben Angst vor Repressalien im Job, vor verbalen oder körperlichen Angriffen, davor von der Familie verstoßen zu werden oder sie befürchten, wegziehen zu müssen, wenn herauskommt, dass sie queer sind, weil es ihnen unmöglich ist, hier weiterzuleben. Ob es denn so dramatisch kommt, können wir nicht sagen. Sicherlich durchleben einige die Hölle, andere sind jedoch gut integriert. Es fehlt hier einfach die Aufklärung. Deshalb arbeiten wir daran zu zeigen, dass queeres Leben zum Alltag gehört und als „normal“ angesehen wird. Eine weitere Herausforderung ist eine, die aktuell viele Vereine betrifft: die geringe Beteiligung. Viele Menschen fühlen sich nicht angesprochen, sehen keine Notwendigkeit in den Angeboten oder in der Arbeit des Vereins und haben auch noch nicht verstanden, dass wir wieder enger zusammenrücken müssen. Auch im MKK hat die AfD bei den Wahlen starke Ergebnisse eingefahren. Dementsprechend sind auch oft Kommentare unter unseren Veröffentlichungen, die teilweise menschenverachtend sind und bis zu Morddrohungen reichen. Mit den Pride-Veranstaltungen zeigen wir, getreu dem Motto der bundesweiten Kampagne der CSD-Bewegung „Nie wieder still“, dass wir hier sind, bleiben und dazugehören. Die Veranstaltungen bieten eine optimale Gelegenheit, mit einer tollen Veranstaltung queere- und nicht-queere Menschen zu vereinen und somit mehr Allies generieren.

Auf was darf man sich beim MKK Pride am 24. Mai freuen?

Vorab muss ich sagen, dass uns dieses Jahr die Förderung weggebrochen ist. Dieses Schicksal hat ja einige CSD-Vereine getroffen. Wir mussten also unter schweren finanziellen Bedingungen planen. Nichtsdestotrotz haben wir Großes vor: Es wird eine Demo geben, die um 13 Uhr am Parkplatz Untertor startet und durch die Stadt zieht. Die Demo endet am Stadtplatz Schlüchtern, der erst im vergangenen Jahr neugestaltet wurde. Dort wird ab 14 Uhr das Straßenfest starten. Das Bühnenprogramm beinhaltet die Kundgebung, politische Reden sowie ein Musik- und Show Programm. Wir haben tolle Künstler*innen gewinnen können, die sich darauf freuen, dabei zu sein und unseren kleinen Pride auf dem Lande zu einem besonderen Event zu machen. Es wird außerdem eine Foto-Box für unvergessliche Bilder geben und auch für die kleinen Besucher*innen haben wir uns mit Kinder-Schminken und einer Spielecke was einfallen lassen. Für leckeres Essen ist auch gesorgt, von vegan über glutenfrei bis zu Fleisch und natürlich Kaffee und Kuchen.

24.5. MKK Pride in Schlüchtern, 13 Uhr Demo ab Parkplatz Untertor, 14 Uhr Straßenfest auf dem Stadtplatz, alle Infos über www.queermainkinzig.de