Pride in den Klubs

× Erweitern Foto: NEOSiAM 2024+, pexels.com, gemeinfrei

Auch wenn das Communityfest am Mainufer schließt, ist der CSD noch nicht zu Ende: In den Klubs wird weitergefeiert – CSD ist auch in der Nacht!

FREITAG

GRIND XL Pride Edition

Die GRIND-CSD-Ausgabe steht für eine galaktische Portion Fetisch, nackte Haut, elektronisch-technoid-housige und poppige Beats auf zwei Floors, sowie jede Menge sexy und gut gelaunter Gäste: queer, straight und kinky. Also nichts wie ran und rein in die heißesten Sporty-Klamotten, das Netzteil, den Harness oder ins Leder-Outfit – alles ist erlaubt!

Foto: Leomeo „DJ_LEOMEO“ Foto: J. Pacheco JohnPacheco

Die Musik wird vielfältiger sein als je zuvor: Tech-House, Progressive-House, Techno und Circuit auf dem GRIND-Mainfloor und House, Dance und Pop auf dem zweiten Floor. Zur Pride Edition gibt es illustre Gäste: den typischen Circuit-Style wird DJ Leo Meo aus Nizza bieten. Ebenbürtiger Support kommt von DJ John Pacheco. Die Residents-DJs und Macher der Party, Dommy Dean und Mark Hartmann werden die Frankfurter LGBTQ*-Flagge ganz hoch halten. Abgerundet wird der kinky Rave auf dem Pop-Floor von Dragqueen und Performerin Carla Diox.

18.7., K39, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, grind-frankfurt.de

_________________________________________________________________

SAMSTAG

The Hollywood Tramp Pride Pool Party

Der absolute Sommerkult: Nach den sensationellen Open-Air-Partys der letzten Frankfurt-Pride-Jahre, bringt PURE den Hollywood Tramp Ball im Rahmen des Pride Weekends erneut in die Stadt!

Foto: Hollywood Tramp Foto: pureQueerclubbing

Natürlich wieder Open Air, natürlich wieder im höchsten Beachclub Deutschlands – und das mit den buntesten und tollsten Gästen. Um 15 Uhr, direkt nach der Demo, öffnen sich die Pforten zum Citybeach Frankfurt. Neben Hollywood Tramp und Mark Hartmann an den Decks gibt es eine Drag-Halftime-Show mit Dahlia Danger, sowie free Welcome Shots, weißen Sand unter den Füßen, zwei erfrischende Dip-Pools, die Citybeach Food-Area, Lounges, Beach-Chairs und vieles mehr. Genießt die Beats im Pool oder chillt mit einem Drink in der Hand im Sand!

Wichtig: Findet nur bei gutem Wetter statt. Bitte vorab die Puregayclubbing und Hollywood Tramp Insta-Accounts checken.

19.7., Citybeach, Rooftop Parkhaus Konstabler, Zugang über Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz 5 und Töngesgasse 8, Frankfurt, 15 – 22 Uhr, instagram.com/puregayclubbing/, instagram.com/hollywoodtramp/

___________________________________________________________________

Dora tanzt zum CSD

Ausnahmezustand im Tanzhaus West: Auch 2025 verwandelt sich das komplette Gelände wieder in ein heißes queeres Festival!

Foto: THW Foto: THW

„Dora tanzt zum CSD“ bringt Haltung auf den Dancefloor – mit verschiedenen Queer-Kollektiven, vier Areas, liebevoll kuratierten Sounds und einer Crowd, die feiert, wie sie ist: divers, wild, laut und stolz. In Kooperation mit „Mitte der Gesellschaft“, „Clubcherry“ sowie der „Cake“-Crew wird Queerness, Sichtbarkeit und elektronische Musik gefeiert.

CAKE, das Community-Event für LGBTQI*, FLINTA*, Allies und Freund*innen, hostet mit dem Tanzhaus West den THW-Floor; musikalisch ist hier treibender Techno das Thema, mit Beste Hira, Laurine Philippe und DJ Felix.

In der Dora verwandelt das Kollektiv „Mitte der Gesellschaft“ alles in ein queeres Wonderland – hier werden heiße House-Sounds und melodischer Techno gebacken, garniert mit Disco, Electro, Pop Acid und Slow Techno. An den Decks stehen hier nd_baumecker, Boys' Shorts, Luzie und Fra.u.mor aka Frau Laura und Francesco Framor.

Den Café-Floor hostet clubcherry – hier werden weiblich gelesene und queere Acts gefeatured. An den Decks stehen Andrale mit melodischem, treibendem Techno, Dark Disco und Indie Dance, Motshabi mit Deep-, Bass- und Tech-House, sowie Sam Aroha mit groovigen Vocal-Sounds, eingängigen Melodien und pumpenden Bässen.

Foto: fra.u.mor „fra.u.mor” Foto: Tanzhaus West Foto: THW

Obendrauf lädt der Sommergarten zum Luftschnappen, Schnacks und Chillen mit Drinks ein. Dress Loud, Dance Proud And Be There!

„Dora tanzt zum CSD“ sammelt amAbend wieder Spenden für ein queeres Projekt – in diesem Jahr geht das gesammelte Geld an den Kinder- und Jugendbereich des CSD Frankfurt.

19.7., Tanzhaus West, Gutleutstr. 294, Frankfurt, 23 Uhr, tanzhaus-west.de

_______________________________________________________________

Delicious

Die CSD-Edition der Delicious gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren – und sie rockt auch dieses Jahr wieder den 1.200 qm großen und mit unzähligen Preisen („Worlds Best Club“) ausgezeichneten Gibson Club mit voller DJ-Power, sexy Gogos, großartigen Performances und einzigartigen Visuals auf überdimensionalen LED-Walls!

Foto: Pure Clubbing Mark Hartmann Foto: Jaye Kay JayeKay

Auf dem Mainfloor gibt es housig-elektronische Beats: beginnen wird die Partynacht mit fetten Housebeats von DJ Hollywood Tramp, der eines seiner raren elektronischen Sets auflegt. Gefolgt von Mark Hartmann geht die housig-elektronische Reise weiter, mit DJ Geez, Resident der Kölner SEXY-Party, Oli Roventa vom Gibson und als Very Special Guest DJ Jaye Kaye aus Amsterdam.

Zusätzlich ballert DJ Jaye Kaye aus Amsterdam 100% Pop-Beats auf dem zweiten Floor, dem Secret Pop Floor! Obendrauf gibt’s noch eine fulminante Live-Performance von Queen Sasha Glam aus Berlin. Feines Line-up um die Frankfurter CSD-Nacht durchzufeiern.

19.7., Gibson Club, Zeil 85, Frankfurt, 22:30 Uhr, facebook.com/delicious.party.ffm/

_________________________________________________________________

GurLZzz Go CSD

Foto: Nicination Nicination Foto: Käry Kaery

Die GurLZzz starten mit ihrer FLINTA-CSD-Party am CSD-Samstag voll durch und freuen sich auf eine große Feier auf zwei Tokonoma-Floors im Basement des Orange Peel. Für fette Beats sorgen auf dem Main-Floor NiciNation sowie GurLZzz-Resident-DJane Käry, auf dem zweiten Floor spielt DJane Thunderpussy.

NiciNation hat den Willen, die Tanzfläche zum „Entflammen“ zu bringen. Längst überregional bekannt, legte NiciNation schon mit Mousse T. auf. DJane Käry aus Frankfurt gehört seit 2015 zu den angesagtesten DJs der Community. Sie kombiniert elektronische Sounds mit sattem Bass, aktuelle Chart-Hits mit tanzbaren Electrobeats und ergänzt alles mit Klassikern aus den 80er- und 90er-Jahren. DJane Thunderpussy war schon rund um den Globus unterwegs. Ihr Sound ist House vom Feinsten. Passend zum CSD bringt die GurLZzz heiße Dance-Performerinnen für eine schweißtreibende Partynacht.

19.7., Orange Peel Tokonoma-Floors), Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22:30 Uhr, gurlzzz.de

___________________________________________________________________

Atomic von Herzen Pride-Edition

Im Club Nachtleben an der Konstablerwache lädt Trust.The.Girl mit der Atomic von Herzen zur fantastisch bunten Pride Edition.

Foto: Anna Andersson Foto: Fuego Foureiro

Es gibt zwei Dancefloors um sich in dieser Nacht ordentlich auszutoben, und eine Outdoor Area zum Chillen und Flirten. Auf die ersten Gäste warten bereits leckere Welcome Shots und Goodies wie bunte Fächer, Lollis, Pride Tattoos und andere tolle Sachen. Die DJs Anna Andersson und NEXTPHILM spielen im Café einen Mix aus Charts, Dance, All-Time-Faves, R’n’B und Hip Hop. Indie und Rockmusik zum Mitgrölen jagen DJ und AEMBLCK im Basement durch die Boxen. Zur Prime Time gibt es wieder atemberaubende Drag Shows von Harpy Fatale, Pup Yuki und Fuego Foureiro. From Barefoot to High Heels: Dance and spread love around the world!

19.7, Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, facebook.com/atomicvonherzen

_________________________________________________________________

Queer Oriental Night – CSD-Special

Der einmalige tanzbare Mix aus moderner türkischer, balkanischer, orientalischer und arabischer Musik mit westlichem Pop, R‘n’B, Charts und House ist auch am CSD-Wochenende am Start.

Foto: Intzoudis Foto: Nasser

An den Decks sorgt das bewährte Team DJ Sezer Çağlar und DJane Mo auf dem Hauptfloor für schweißtreibende Orient-Euphorie. Auf Floor zwei ergänzt George Intzoudis den Mix mit Oriental Hip-Hop und Reggeaton. Für zusätzliche, unwiderstehlich feurige Beats sorgt wie immer Ritim Show, der live mit Davul und Darbuka trommelt. Als Show-Highlight brilliert Nasser mit einer Bellydance Live-Performance. Den Rest besorgt die tanzwütige Crowd!

19.7., Orange Peel (EG und OG), Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, 1001orientalnight.de