Pride Month für alle!

× Erweitern Foto: bjö Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg mit einigen Akteur*innen und Veranstalter*innen des Pride Month 2025.

Zum dritten Mal feiert Frankfurt einen Pride Month. Unter der Leitung von Diversitätsdezernentin Nargess Eskandari-Grünberg gibt es vom 14. Juni bis zum 18. Juli stadtweit verschiedene Polit-, Community- und Kultur-Veranstaltungen zu queeren Themen.

Die Veranstaltungen sind zum einen Teil von Frankfurter Gruppen, Vereinen und Initiativen organisiert, zum anderen Teil gibt es auch offizielle Veranstaltungen der Stadt, unter anderem organisiert von der Stabsstelle Antidiskriminierung. Der Pride Month geht nach dem 18. Juli nahtlos in den CSD Frankfurt über.

Pride-Month-Kick-off

Der Pride-Month-Kick-off findet am 20. und 21. Juni auf dem Römerberg statt. Dort wird es eine Bühne geben sowie Infostände und einen Food-Truck.

Auf der Bühne finden sowohl am 20. als auch am 21. Juni tagsüber ab 12:30 Uhr die Open-Air Chor-Konzerte der „Schreiline“ statt, dem süddeutschen queeren Chorfestival.

Am Abend des 20. Juni präsentiert die Pride-Month-Römer-Bühne ab 17 Uhr Gianni Jovanovic und Oyindamola Alashe mit ihrem Projekt „We Art Here – #kleineMehrheiten“, eine diverse, interkulturelle Show für aufstrebende und etablierte Künstler*innen mit einem Mix aus Stand-up-Comedy, Gesang, Spoken Word, Tanz und anderen Kunstformen.

Der Kölner Aktivist und Autor Gianni Jovanovic ist unter anderem Gründer der Initiative „Queer Roma“ und befasst sich zusammen mit der Journalistin, Autorin und Moderatorin Oyindamola Alashe mit der strukturellen und jahrhundertelangen Diskriminierung von Rom*nja und Sinti*zze. Das Buch „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“ von Gianni Jovanovic und Oyindamola Alashe ist im Verlag Blumenbar erschienen.

× Erweitern Foto: Carolin Windel / Blumenbar Gianni Jovanovic und Oyindamola Alashe

Mit dabei sind außerdem Künstler*innen wie Lélé Cocoon, Battal, Lisa Brück, Mirianne Mahn oder Idil Baydar. Den musikalischen Abschluss liefert DJ Lana Delicious.

Der 21. Juni startet um 12:30 Uhr wieder mit einem Chor-Konzert des Schreiline-Festivals.

Am Abend gehört die Bühne der lokalen Szene mit einem Mix aus Talk, Drag und Kultur. Unter dem Titel „Frankfurts Queer Finest“ präsentiert Vanessa P. eine Show mit Performances und queerer Kreativität. Mit dabei sind Maxima Love, Robin D’Show und Miss Anna Stood, Ramonas „Wig Bakery“ sowie Acts der „Dear Diary“-Show.

Die Rainbow Refugees werden ebenfalls vor Ort sein, um tragische, befreiende und glückliche Erfahrungen queerer Geflüchteter zu teilen.

Dazu kommt eine energiegeladene Performance der Frankfurter Voguing-Truppe „Anybody Walking?“

Weitere Tipps aus dem Pride-Month-Programm: Am 17. Juni gibt es in der Kinder- und Jugendbibliothek in der Arnsburger Straße eine Autorinnenlesung aus dem queeren Jugendbuch „Fred und ich“.

Am 23. Juni lädt der stadtRAUMfrankfurt im AmkA zur Vernissage der Ausstellung „Queer+elders and Pioneers“ über queeres Leben im Alter mit anschließender Podiumsdiskussion. Zur Vernissage und Podiumsdiskussion bitte vorab anmelden über amka.anmeldung@stadt-frankfurt

Die Ausstellung ist bis zum 23. September zu sehen, montags bis samstags von 8 bis 22 Uhr, ohne vorherige Anmeldung.

× Erweitern Foto: Peterkino ThisIsBallroom Szene aus „Salão de Baile – This Is Ballroom“

Unter dem Titel „CinePride“ zeigt Abá e.V. zwei Filme, die sich mit queeren Lebensrealitäten in Brasilien auseinandersetzen:

„Salão de Baile – This Is Ballroom“ dokumentiert Rio de Janeiros Ballroom-Szene. Gegründet von einer Gruppe queerer Tänzer*innen sind die Ballroom-Events ein Safer Space in einer Gesellschaft, die noch immer von Homo- und Transfeindlichkeit geprägt ist. Auch im Alltag hilft die Gemeinschaft, sich zu beweisen und durchzusetzen (20.6., 18:30 Uhr).

Die Doku „Corpolítica“ begleitet vier junge queere Politiker*innen beim Kommunalwahlkampf in Brasilien im Jahr 2000; einem Jahr, in dem auffällig viele queere Politiker*innen in Brasilien aktiv wurden (27.6., 18:30 Uhr).

Queerfeindliche und sexistische Gesellschaftsstrukturen spielen in Lillah Hallas

Wer teilnehmen möchte: bitte um Voranmeldung über queer@aba-ev.org

14.6. – 18.7., Pride Month Frankfurt, mehr Infos zu allen Veranstaltungen gibt’s über vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de/pride-month