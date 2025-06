Pride Month: Queere Historie

× Erweitern Foto: F.K. Schulz

Erst in den letzten Jahrzehnten widmet sich die Forschung dem Thema der queeren deutschen Geschichte. Der Historiker Benno Gammerl gilt in diesem Bereich als führend. In seinem Sachbuch „Queer. Eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute“ beweist der Historiker zum Beispiel, dass es bereits im Kaiserreich eine Homo-Bewegung gegen Diskriminierung und Ausgrenzung gab.

In „Anders fühlen. Schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik – eine Emotionsgeschichte“ beschreibt Gammerl Lebens- und Gefühlswelten homosexueller Menschen seit den 1950ern und lässt Männer wie Frauen verschiedener Generationen zu Wort kommen. Zum Pride Month stellt Benno Gammerl beide Bücher vor.

1.7., Goethe-Uni, Campus Westend, Casino, Raum 1.811, 20 Uhr, vielfalt-bewegt-frankfurt.de/de/pride-month