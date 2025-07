Pride Picnic Heidelberg

× Erweitern Foto: Matheus Bertelli, pexels.com, gemeinfrei

Come Together – Be Together: Das ist das wichtigste Anliegen des Heidelberger Pride Picnic, zum dem am 5. Juli am Neckarufer geladen wird. Alle sind aufgerufen, etwas beizutragen: Am White Table kann mitgebrachtes Essen geteilt werden, es gibt einen Kuchenverkauf und eine OpenMic-Bühne, auf der Gedichte, Songs oder auch Performatives gezeigt werden kann – hier sammeln Newcomer-Künstler*innen gerne ihre erste Bühnenerfahrung.

Das Pride Picnic ist ein freundlicher Community-Spätnachmittag an der frischen Luft und mit netten queeren Menschen! Zum Orga-Team gehören unter anderem das Queerfeministische Kollektiv und das Queere Netzwerk Heidelberg.

5.7., Neckarwiese an der Ernst-Walz-Brücke, Uferstr. 80, Heidelberg, ab 17 Uhr, queeres-netzwerk-hd.de