Proud Table Wiesbaden

Am 25. September lädt der Bundesverband VK – Netzwerk für Vielfalt und Karriere (ehemals Völklinger Kreis, der Verband schwuler Führungskräfte) zum Polit-Gipfel „Proud Table“ ins Queere Zentrum Wiesbaden.

Vertreter*innen der Wiesbadener Rathausfraktion der CDU, SPD, LINKE und Bündis90/Die Grünen diskutieren über queerpolitische Themen aus Wiesbaden und die Zukunft der organisierten Wiesbadener Community, sowie über die Möglichkeiten einer Ergänzung des Art. 3 Grundgesetzes um die Merkmale der sexuellen Identität.

Alles vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen bezüglich der Rechte für LSBTIQ*: „Nach dem Wahlsieg von Donald Trump und seiner Rückkehr ins Amt haben viele große US- Unternehmen ihre Diversity-, Equity- and Inclusion (DIE)- Initiativen zurückgefahren. Konservative Kreise in Europa und den USA versuchen Einfluss zu nehmen und die jahrelange Arbeit von LSBTIQ*-Organisationen für Akzeptanz zurückzudrehen“, heißt es in der Ankündigung.

Wer die Diskussion mitverfolgen möchte: Die Plätze sind kostenlos, aber begrenzt, daher am besten schnell reservieren! Ticket-Reservierung gibt’s hier

25.9., Queeres Zentrum, Bornhofenweg 7a, Wiesbaden, 18 – 20 Uhr, vk-online.de, mehr Infos über [email protected]