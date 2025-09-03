PUMP: Heißer Spätsommer

× Erweitern Foto: PUMP

Nach der kurzen Augustpause startet die PUMP im September wieder voll durch. Resident-DJ Ben Hille hat als Gast-DJ den gebürtigen Kanadier Farhan (heute Berlin) eingeladen. Seine Sets haben zwar einen Techno-Schwerpunkt, sind aber auf kein Genre festgelegt. Dazu gibt ein frisches Stuttgarter DJ-Talent sein Debüt bei der PUMP: Flomann ist Mitbegründer des Stuttgarter Kesselkollektivs und sein Sound sind treibende Basslines mit pushy, sexy Vibes. Passt gut zum „Feel Free To Express Yourself“-Credo der PUMP.

6.9., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 23 – 8 Uhr, www.instagram.com/pump.theparty/