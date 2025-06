PUMP meets Rote Sonne

× Erweitern Foto: PUMP

Nach dem Ausflug in den legendären Club Lehmann feiert die PUMP im Juli wieder in ihrer Stammlocation, den Climax Institutes. Zu Gast ist Alicea vom Münchener Top-Club „Rote Sonne“, wo sie unter anderem Resident-DJ der queeren Party „Garry Klein“ ist. Aliceas Sound reicht von Hardgroove bis zu düster-hypnotischen Sounds. Als zweiter Gast-DJ ist Bastian Hill am Start, der sein PUMP-Debüt gibt. Seine Sets sprengen Genregrenzen mit verschiedenen Techno-Stilen. Sexy, ungestüm und queer.

Freuen kann man sich auch schon mal auf das Pride-Special der PUMP am 26. Juli.

5.7., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 23 – 8 Uhr, www.instagram.com/pump.theparty/