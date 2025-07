PUMP Pride-Edition

× Erweitern Foto: PUMP Kristina Wunder

Die PUMP ist auch in diesem Jahr wieder mit einem Special zur Stuttgart Pride am Start. Das PUMP-Pride-Motto lautet „Gay Queer and Proud“ – denn die PUMP versteht sich als Safer Space der queeren Community. Gefeiert wird in den Climax Institutes mit zwei tollen DJ-Gästen: Vom Frankfurter Kollektiv „Mitte der Gesellschaft“ kommt niCOlodeon mit einem seiner legendären Sets, das mit Groove und Dynamik alle Varianten des House-Sounds verbindet.

× Erweitern Foto: PUMP niCOlodeon

Kristina Wunder ist Stuttgarter Lokalmatadorin und freut sich auf ihr PUMP-Debüt. Ihr Sound kombiniert schnelle Trance- und Techno-Beats mit harten, aber groovigen Elementen – ein Set, das viele positive Vibes aussendet. Dritter im Bunde ist PUMP-Resident Ben Hille mit seinem abwechslungsreichen Mix aus House, garniert mit einem Touch Vocal-, Piano- oder Latin-Sound, und groovend-deepem Techno.

Tipp: Tags drauf, am Pride-Sonntag, ist Ben Hille ab 18 Uhr mit einem einstündigen Set auf der Pride-Open-Air-Disco im Rahmen der Hocketse auf dem Schillerplatz dabei.

26.7., Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart, 23 – 8 Uhr, instagram.com/pump.theparty/