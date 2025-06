PuppyPark Mannheim

Seit 2021 gibt es die PuppyPark-Party im MS Connexion, die sich schnell zu einem überregionalen Event für Petplayer*innen entwickelt hat. Die Party findet regelmäßig mehrmals im Jahr statt. Im Juni wird dort außerdem der „Puppy Germany“ gewählt, der ein Jahr lang die Community vertritt. Wir haben Mit-Organisator Suri zum Interview getroffen.

Wie ist der PuppyPark entstanden? Gibt es in Mannheim eine besonders große Szene?

Die erste PuppyPark Party fand am 13. November 2021 statt und wurde als Anlaufstelle für die Community geschaffen. Achim, aka Handler Kronos, der Hauptorganisator der Party, hatte durch seine Kontakte mit dem Betreiber des Jail‘s in Mannheim die Idee, dort die Party zu beginnen. Unterstützt von Pup Jacky und mir wurde die erste Veranstaltung von 50 Gästen besucht. Klein und gemütlich – bis wir dann irgendwann die 1000 Gäste knackten. In Mannheim gibt es einige Pupplayer, dennoch kamen die Gäste aus vielen Ecken Deutschlands angereist.

Auch wenn man es vermuten mag: der PuppyPark ist nicht nur für Puppy-und-Owner-Community, sondern für alle Kinkster-Fans gedacht; und auch keine Men-only-Veranstaltung?

Die PuppyPark wurde für alle Menschen gegründet, die dem Petplay angehören und deren Freunde. Gerade die Puppy-Szene ist sehr männlich und schwul geprägt, aber wir wollten von Anfang an signalisieren, dass auch weibliche Petplayerinnen bei uns willkommen sind, die sich zum Beispiel durch Men-only-Lokalitäten oft ausgegrenzt fühlen. Und die Diversität unserer Gäste ist das, was den Charme unserer Party erst ausmacht. Die Party hat zwar ihre Zielgruppe, aber alle, die vorbei schauen möchten sind herzlich willkommen.

Was bietet die Location vor Ort für die Puppy- und Kinkster-Community an?

Das Connexion bietet abseits des Jail‘s mit seinen „Spielmöglichkeiten“ auf zwei Etagen viele Räume, in denen wir viel Platz zum Austoben haben. Wir bieten neben zwei Dancefloors mit verschiedenen DJs ein riesiges Bällebad, Kuschelareas und eine Fotowall für Fotos mit den Freund*innen. Eine Futterbox im Außenbereich versorgt die hungrigen Mäuler mit ausreichend Essen.

× Erweitern Foto: Suri

Die Wahl zum Puppy Germany gibt es bereits seit 2018, richtig?

Genau. 2018 wurde Pup Finn zum ersten Puppy Germany gewählt. Douglas Pittner, Mr Leather Baden-Württemberg 2017/18, hat mit Freunden und der Unterstützung von Rheinfetisch e.V. diesen Titel ins Leben gerufen. Im Laufe der Jahre wechselte das Orgateam, bis der Titel und dessen Vergabe an den Puppy Germany e.V. überging. Die ersten beiden Wahlen fanden in Köln statt, aber schon bei der zweiten Wahl stand fest, dass die Wahl in den nächsten Jahren in andere Städte wandern soll. Es konnten sich Communitys aus Städten bewerben, um die Wahl auszutragen. Die Wahl 2022 fand dann noch einmal in Köln statt, 2023 in München und 2024 wurde der Titel in Hamburg vergeben. Für 2025 hatte sich die PuppyPark als Orga gemeldet und bekam die Aufgabe, ein Rahmenprogramm für das Wochenende rund um die Wahl zu veranstalten.

Neben Meet and Greets, Brunch und Fotoshootings wird es auch eine Puppytaufe geben, bei der die Puppys sich von Schwester Christin, Schwester der perpetuellen Indulgenz taufen lassen können. 2026 wird dann die Wahl wieder woanders stattfinden. Wo ist noch nicht bekannt.

28.6., Puppy Park mit Wahl zum Puppy Germany, MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 17 Uhr, puppypark.de