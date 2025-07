Queer in einer heteronormativen Welt

× Erweitern Foto: Anna Shvets, pexels.com, gemeinfrei

In den letzten Jahrzenten hat die Gesellschaft zwar große Schritte in Richtung Akzeptanz gemacht, doch wieviel Raum bleibt für authentische queere Identitäten, wenn Anpassung an vorherrschende Normen oft unausgesprochen erwartet wird? Die AIDS-Hilfe Heidelberg lädt zu einem Vortrag und anschließender Diskussion mit Simeon, Doktorand*in und akademische*r Mitarbeiter*in an der PH Ludwigsburg. Beleuchtet werden die Herausforderungen, aber auch die Chancen, die queere Menschen in diesem Spannungsfeld haben.

18.7., AIDS-Hilfe, Rohrbacher Str. 22, Heidelberg, 18 – 21 Uhr, Anmeldung über aidshilfe-heidelberg.de