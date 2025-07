Queer-Special beim Indischen Filmfestival

× Erweitern Foto: IFFS „We are Faheem & Karun“ von Regisseur und Gay-Aktivist Onir.

Das Indische Filmfestival Stuttgart präsentiert jedes Jahr aktuelle Kinofilme, die beweisen, dass indische Filmemacher weitaus mehr zu erzählen haben als einseitige Bollywood-Glamourmusicals. Queere Filme gehören seit jeher zum Programm des Festivals und zeigen die besonderen Herausforderungen, die sich queere Menschen in einer von übermächtiger heteronormativer Tradition geprägten Gesellschaft stellen müssen. In diesem Jahr werden neun Kurz-, Doku- und Spielfilme gebündelt als Special am Vorabend der Stuttgart-Pride-Demo präsentiert.

× Erweitern Foto: IFFS Regisseur und Gay-Aktivist Onir stellt seinen Film „We are Faheem & Karun“ vor.

Mit dabei ist zum Beispiel der neueste Film von Regisseur und Gay-Aktivist Onir, dessen Filme sich mit LSBTIQ*- und anderen Tabuthemen beschäftigen und schon mehrmals beim Festival zu sehen war. In „We are Faheem & Karun“ ist es schwule Liebe auf den ersten Blick, als der indische Grenzsoldat Karun und der Pakistani Faheem sich an einem Wachposten kennenlernen. Eigentlich sind sie politische Feinde und Homosexualität ist wahlweise verboten oder eine Sünde – doch die Gefühle bedeuten das Gegenteil. Inspiriert von einer wahren Begebenheit, unterlagen die Dreharbeiten ob der Tabuthemen großen Schwierigkeiten. Onir wird in Stuttgart seinen Film persönlich vorstellen (25.6., 18:30 Uhr).

Weitere Tipps:

Der Doku-Block (25.6., 14 – 16 Uhr) zeigt mit „Alain Daniélou – A Free Spirit“ ein Portrait des französischen Indologen und Musikwissenschaftlers, der Anfang der 1930er als 24-jähriger zusammen mit seinem Lebenspartner, dem Schweizer Fotografen Raymond Burnier, nach Indien reist, wo die beiden in die Welt des Shiva-Hinduismus eintauchten. Die Doku „Amma’s Pride“ portraitiert die trans Frau Srija, die zusammen mit ihrem Verlobten, einem cis Mann, für die staatliche und gesellschaftliche Anerkennung ihrer Ehe kämpft.

× Erweitern Foto: IFFS „Alain Dannielou – A Free Spirit“

Im Gerichtsdrama „Kaathal – The Core“ erzählt Jeo Baby die Geschichte des Ehepaars Omana und Mathew, das zusammen mit Tochter Femy in wohlhabenden Verhältnissen lebt. Als Mathew sich zur Wahl für ein politisches Amt aufstellen lässt, erfährt er, dass seine Ehefrau eine Scheidungsklage gegen ihn eingereicht hat: Mathew sei in Wahrheit homosexuell und habe ein Verhältnis mit dem Fahrschullehrer Thankan. Mathew bestreitet zunächst vehement die Vorwürfe – aber im Laufe des Prozesses kommt die Wahrheit ans Licht und das führt zu einem erstaunlichen Finale (25.6., 20:30 Uhr).

× Erweitern Foto: Mammootty Kampany Kaathal – The Core

Im Kurzfilmprogramm (25.6., 16 Uhr) erzählt „The Night Queen“ von Lakshmikant, dessen Leben eine unerwartete Wendung nimmt, als er seiner Familie mit dem Wunsch nach einer geschlechtsangleichenden Operation konfrontiert. Ebenfalls zu sehen: Die Europapremiere der „Story of Vuvraj and Shabajahan“, über die heimliche Liebe zweier schwuler indischer Männer, die gemeinsam ein zukünftiges Doppelleben planen. Der einfühlsame Film „Almari Ka Achaar“ zeigt wiederum, wie ein Homo-Paar es schafft zwischen familiärer Tradition und deren Erwartungen, zusammen zu leben. In „Adrenalin“ chatten zwei Schwule in einem virtuellen Raum offen über ihre Sexerlebnisse – was eine ganz eigene Dynamik entwickelt.

Vielfältige Themen und ein abwechslungsreiches Programm: Das Queer Special des Indischen Filmfestivals Stuttgart.

25.7., Cinema in den Innenstadtkinos, Königstr. 22, Stuttgart, indisches-filmfestival.de