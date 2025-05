× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfrei

Vom 30. Mai bis 1. Juni finden erstmalig die Queeren Lesenächte in Mainz statt: das werden lange, lauschige, literarische Abende voller Lektüre und Diskussionen.

Das junge Team aus ehrenamtlichen Literaturbegeisterten holt dafür zehn Nachwuchsautor*innen auf die Bühne der Bar jeder Sicht. Am Freitag- und Samstagabend werden von 19 Uhr bis Mitternacht Geschichten, Gedichte und Essays gelesen, die sonst in den Bücherregalen fehlen – denn die populäre literarische Landschaft von der Antike bis in die Gegenwart besiedeln binäre, heterosexuelle Figuren, obwohl unsere Gesellschaft doch viel vielfältiger ist. Die Texte beim Festival rütteln an diesem Kanon und erzählen alternative Geschichten: über Herkunft und Identität, Liebe und Sex, Freundschaft und Familie.

Die Queeren Lesenächte sollen darüber hinaus ein Raum für Austausch sein:

Am 31. Mai lädt das Festival daher zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Diversität in der Gegenwartsliteratur“ ein.

Zu Gast sind Dr. Marília Jöhnk, Literaturwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt, Laura Kadur (Organisatorin Queer-Slam Mainz, und Lea-Marie Rabe, Lektorin beim Büchergilde Gutenberg Verlag.

Neben den Abenden in der Bar jeder Sicht gibt es weitere Veranstaltungen in der Stadt:

Am 28. Mai stellt Joachim Schulte, Sprecher von QueerNet Rheinland-Pfalz, im Institut français die Forschungsergebnisse der Tagung „Queeres Leben in der Großregion“ vor (19 Uhr), das Cinemayence-Kino zeigt mit „Lesvia“ eine Doku über die Insel Lesbos (29. bis 31. Mai) sowie den semifiktionalen Film „Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann“ über Thomas Manns Homosexualität (1. bis 4. Juni), das Capitol Arthouse Kino zeigt am 1. Juni um 10 Uhr (!) die Folge „Träume“ aus der Trilogie „Oslo Stories“. Am gleichen Tag gibt es eine Stadtführung zur queeren Geschichte Mainz; Start ist um 15 Uhr an der Bar jeder Sicht.

30.5. bis 1.6., Queere Lesenächte in der Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr, barjedersicht.de