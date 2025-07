Queerfilmnacht: „Drama Queens“

× Erweitern Foto: Salzgeber

Ein knalliges Pop-Musical serviert die Queerfilmnacht im Juli: Sängerin Mimi Madamour und die punkige Billie sind Teilnehmerinnen der TV-Castingshow „The New Starlets“. Was niemand wissen darf: Hinter den Kulissen haben sich die beiden heftig ineinander verliebt und schwören ewige Liebe. Während Billie den geforderten Mainstream-Klischees des Musikbusiness nicht entsprechen möchte und schnell gefeuert wird, transformiert man Mimi in eine stromlinienförmige Popdiva, die mit ihrem neuen Image einen weltweiten Megahit landet. Mimis Privatleben gerät dabei aus den Fugen und die Liebesbeziehung zu Billie droht zu zerbrechen. Schließlich steht Mimi vor der Entscheidung: authentisch bleiben oder ihre Persönlichkeit dem Erfolg opfern?

Alexis Langlois hat die klassische Showbiz-Karriere-Story mit einer stürmischen lesbischen Liebesgeschichte kombiniert und das Ganze in den 2000ern angesiedelt – inklusive eines Hyper-Pop-Soundtracks, der unter anderem von der französischen Electro-Musikerin Yelle beigesteuert wurde. Man staunt, wie prägend die 2000er sind, obwohl man sie eigentlich längst überwunden glaubte.

7.7. Karlstorbahnhof Heidelberg, 8.7. Pali Gelnhausen, 11.7. Kommunales Kino Esslingen, 23.7. Mal seh’n Kino Frankfurt, 25 und 26.7. Kommunales Kino Weiterstadt, 30.7. Delphi Stuttgart, alle Termine über queerfilmnacht.de