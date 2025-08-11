queerfilmnacht: Viet und Nam

× Erweitern Foto: Nicolas Graux / Salzgeber Liebe, tausend Meter unter der Erde: Bergarbeiter-Drama „Viet und Nam“.

Ein Liebesdrama aus Vietnam präsentiert die monatliche queere Filmreihe im August. Regisseur Trương Minh Quý erzählt eine Liebesgeschichte, die sich tausend Meter unter der Erde abspielt: Viêt und Nam sind zwei Bergleute, die sich im Kohlestollen näherkommen und ein Paar werden. Die Abgeschiedenheit unter Tage schützt die beiden jedoch nicht vor ihren persönlichen Problemen: Zusammen begeben sie sich auf die Suche nach den Spuren von Nams verstorbenem Vater. Eigentlich möchte Nam aber sein Heimatland verlassen, um im Ausland sein Glück zu suchen. Er beschließt, im Inneren eines Schiffscontainers aus Vietnam zu flüchten …

Regisseur Trương Minh Quý verhandelt in seinem Film viele typisch vietnamesische Themen wie die omnipräsenten Kriegstraumata, aber ebenso Fragen nach Heimat und den Orten, an denen wir leben.

Auch die Meldung über den grausamen Fund von 39 vietnamesischen Migrant*innen, die 2019 tot in einem Kühlwagen im britischen Essex gefunden wurden, beeinflusste den Regisseur.

„Ich wollte keinen Film machen, in dem es speziell um homosexuelle Beziehungen geht, wie es in vielen eher stereotypen Geschichten der Fall ist“, sagt Trương Minh Quý. „In diesem Film ist es etwas ganz Normales, aber unbestreitbar ein zentraler Punkt. In der Realität ist es immer noch schwierig, schwul zu sein, obwohl homosexuelle Beziehungen in Vietnam durchaus akzeptiert werden. Das Problem liegt eher darin, dass man als schwuler Mann internalisiert hat, sich zu verbergen, zu verstecken. Das ist eine sehr reale Angst und spiegelt das Umfeld wider, in dem wir leben“.

13.8. im Pali Gelnhausen, 20.8. Mal seh’n Kino Frankfurt, 25.8. im Central Würzburg, 27.8. im Delphi Arthaus Stuttgart und Schauburg Karlsruhe, 30. und 31.8. im Kommunalen Kino Weiterstadt, alle Termine über queerfilmnacht.de