Rainbow Refugee Support gesichert

Foto: bjö AIDS-Hilfe-Hessen-Vorstand Martí Klatt, Sozialministerin Heike Hofmann, die hessische Antidiskriminierungsbeauftragte Berivan Sekerci und die CDU-Landtagsabgeordnete Tanja Jost (v.l.n.r.) bei der Bescheid-Übergabe in der Frankfurter Rainbow-Refugee-Stelle.

Die finanzielle Unterstützung des hessischen „Rainbow Refugee Support“ wurde mit einer symbolischen Bescheid-Übergabe durch Hessens Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) in der Frankfurter Anlaufstelle noch einmal bestätigt. Dem zum landesweit gewachsenen Hilfsprojekt zur Unterstützung queerer Geflüchteter war im Herbst 2024 die finanzielle Unterstützung für 2025 zunächst komplett gestrichen worden, was das abrupte Aus für die sechs hessischen Standorte in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Gießen, Marburg und Kassel bedeutet hätte. Mit einem landesweiten Brandbrief und intensiven Gesprächen konnte das Schlimmste abgewendet werden.

Florian Beger von der AIDS-Hilfe Hessen, die zusammen mit den jeweiligen hessischen AIDS-Hilfen das Projekt betreibt, beziffert die Fördersumme für das landesweite Projekt auf mehr als 200.000 Euro jährlich. Hofmann konnte nun für 2025 die Fördersumme von rund 160.000 Euro bestätigen; gut 25% weniger als zuvor. Die Lücke konnte diesmal mit einer einmaligen Zuwendung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Höhe von 35.000 Euro etwas abgemildert werden; so konnten zumindest alle Personalstellen erhalten werden. „Wir engagieren uns in verschiedenen Bereichen, um die Finanzierung zu sichern, nicht nur über die öffentliche Hand“, erklärt Beger. „Und die Zahl der betreuten Personen ist nicht rückläufig“, ergänzt Knud Wechterstein vom Frankfurter Projekt; im vergangenen Jahr waren es hessenweit über 400 Personen, die aktive Beratung und Begleitung bekommen haben.

Zur Arbeit des Rainbow Refugee Support gehören Coming-out-Unterstützung, Gesundheitsberatung, Traumabewältigung und verschiedene Gruppenangebote; in Frankfurt gibt es mit „La Villa“ auch ein Safe House. Darüber hinaus unterstützt das Projekt Kommunen und Erstaufnahmeeinrichtungen in Fragen der Zuweisung und Unterbringung und bietet Schulungen an.

Die Sozialministerin lobte die exzellente Arbeit des „Rainbow Refugee Support“ und bestätigte außerdem, dass das Projekt auch 2026 mit Förderung rechnen könne: „Sie haben mich an Ihrer Seite“, sagte die Ministerin in Frankfurt.

aids-hilfe-hessen.de/de/rainbow-refugee-support